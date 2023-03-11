https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html

Чем меньше, тем лучше. Какой отрасли помогли санкции

Чем меньше, тем лучше. Какой отрасли помогли санкции - РИА Новости, 11.03.2023

Чем меньше, тем лучше. Какой отрасли помогли санкции

Из-за западных санкций высвободились мощности для производства кремниевых пластин, необходимых в микроэлектронике. В этом году их начнут изготавливать на... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:07

экономика

технологии

россия

китай

samsung electronics

мисис

ссср

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за западных санкций высвободились мощности для производства кремниевых пластин, необходимых в микроэлектронике. В этом году их начнут изготавливать на красноярском предприятии "Германий". А в 2024-м здесь же освоят выпуск продукта, способного конкурировать с китайскими аналогами. Как развивается отрасль — в материале РИА Новости.Нет худа без добраНи одна страна в мире не располагает полностью автономной индустрией микроэлектроники. Каждый крупный игрок рынка создает продукцию, по сути, не имеющую аналогов. Например, у голландской компании ASML практически монополия на фотолитографические установки. А бельгийский завод 3М выпускает 80 процентов охлаждающей жидкости для травления кремниевых пластин. Что касается конечных микросхем и процессоров, то лидеров трое — тайваньская TSMC, корейская Samsung Electronics и американская Intel.Микрочипы военного назначения Россия делает самостоятельно, однако гражданскую продукцию вынуждена закупать за рубежом. Так, компании "Байкал", МЦСТ, Yadro и STC Module проектировали чипы и передавали техническое задание корпорации TSMC. Теперь сотрудничество прекратилось.Пока выручают китайцы. Вместе с тем из-за снижения экспорта и нагрузки на предприятия в России открылась возможность выпуска собственных полупроводников. В частности, перестроился красноярский "Германий". "В 1980-х мы специализировались на кремниевом производстве, у нас остались печи для выращивания, а теперь высвободилось оборудование механической обработки", — объясняет инженер-исследователь Дарья Колосова."Пластины для "оборонки" меньше — 100-150 миллиметров, и требования по качеству ниже, чем для продукции гражданского назначения: для нее нужны пластины диаметром 150-200 миллиметров. Спрос только увеличивается, через два года вырастет в два-три раза", — считает специалист.От идеи до воплощенияЛокализация производства — долгосрочная и непростая задача. Китаю для этого потребовалось 20 лет, TSMC — 30. Профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСиС, доктор технических наук Петр Лагов обращает внимание, что зарубежные компании не продают свои новейшие разработки. То, чем делятся, как правило, на два-три поколения отстает от ведущих образцов."Сейчас открываются огромные перспективы в области точного микроэлектронного машиностроения. Его надо постепенно восстанавливать, начиная с относительно простых вещей и вплоть до передовых литографических комплексов, а также оборудования ионного легирования", — говорит он.Одно из важнейших направлений — создание высокочистого монокристаллического кремния и качественных полупроводниковых пластин. "Мы умеем хорошо выращивать кремний для солнечной энергетики. Если поставят конкретные задачи и выделят финансирование, получим и электронный", — считает руководитель направления ОКБ "Астрон", эксперт Комиссии по научно-технологическому развитию при правительстве России Аркадий Наумов.Инженеры "Германия" сейчас подбирают материалы для работы и готовят макетный образец пластины. "В ближайшие пару недель мы начинаем. Будем резать кремниевый слиток, проводить эксперименты, получать и полировать пластину. Наша цель — уточнить технические характеристики и отработать процесс", — рассказывает Колосова.Есть трудности — например, не хватает оборудования для финальных измерений и аттестации пластин. Однако предприятие не будет привлекать сторонние компании. "В основном мы работали с германием, но по физико-химическим свойствам он близок к кремнию, поэтому рассчитываем обойтись собственными силами", — отмечает специалист."Германий" планирует выйти на полную мощность уже через год. Промышленный эксперт Леонид Хазанов уверен: этого времени хватит, чтобы закупить аппаратуру для контроля точности и качества продукции."Реанимация и развитие собственной радиоэлектронной индустрии, серьезно пострадавшей в 1990-е, уже идет и будет набирать обороты. Конечно, потребуются значительные финансовые вложения. Но, как показывает опыт 1930-х, СССР строил заводы, фабрики и комбинаты в условиях жесточайшей экономической блокады. Тем не менее все получилось", — напоминает эксперт.Рынки сбытаИсполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что внутренний спрос пока невелик и ориентироваться нужно на экспорт. "Такие проекты могут быть реализованы только после согласования технических и экономических требований с заказчиками — полупроводниковые пластины не начинают выпускать, если не спланированы поставки производителям микросхем или полупроводниковых приборов", — поясняет он.Предприятия, специализирующиеся на производстве полупроводниковых изделий — "Микрон", "НМ-Тех", "Нзпп — Восток" — заказывают пластины в Китае. Цена — от 50 до 90 долларов за штуку. "Нам невыгодно продавать ниже 50 долларов, продукция будет стоить в диапазоне 50-70 долларов, предложение вполне конкурентное", — говорит Дарья Колосова.В то же время надо заслужить доверие покупателей, подчеркивает эксперт. "Конечно, первое время будут покупать небольшие партии по сравнению с товарами китайских поставщиков. Но, когда увидят в нас надежного партнера, объемы вырастут", — заключает Колосова.Рынок полупроводников — чрезвычайно перспективный. Пластины диаметром 150-200 миллиметров используют для создания высокоскоростных микропроцессоров, которые в России пока не собирают. Независимое производство не только позволит выпускать собственную технику от чайников до космических спутников, но и откроет возможности для исследований и модернизации в этой области.

https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, россия, китай, samsung electronics, мисис, ссср