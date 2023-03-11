https://ria.ru/20230311/kosmos-1857197263.html

Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю - РИА Новости, 11.03.2023

Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:51

2023-03-11T10:51

2023-03-11T11:20

космос - риа наука

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анна кикина

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международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю, трансляция велась на сайте НАСА.Ранее отстыковку переносили из-за погодных условий.Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, сша, россия, анна кикина, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex