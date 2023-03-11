https://ria.ru/20230311/kosmos-1857197263.html
Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю - РИА Новости, 11.03.2023
Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:51
2023-03-11T10:51
2023-03-11T11:20
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анна кикина
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международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной успешно отстыковался в субботу от Международной космической станции для возвращения на Землю, трансляция велась на сайте НАСА.Ранее отстыковку переносили из-за погодных условий.Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
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РИА Новости
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Космос - РИА Наука, Земля, США, Россия, Анна Кикина, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Корабль с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю