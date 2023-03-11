https://ria.ru/20230311/kongo-1857162464.html
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго - РИА Новости, 11.03.2023
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на город Мукунди на востоке ДР Конго, жертвами которого стали... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:50
2023-03-11T00:50
2023-03-11T01:15
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на город Мукунди на востоке ДР Конго, жертвами которого стали более 30 человек, передает агентство Reuters. Ранее 36 человек погибли при нападении террористов в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. По словам представителя ВС, в нападении участвовала группировка ADF ("Альянс демократических сил"). "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за атаку, целью которой была деревня Мукунди", - говорится в сообщении агентства. На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html
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в мире, россия, уганда, демократическая республика конго, исламское государство, оон
В мире, Россия, Уганда, Демократическая Республика Конго, Исламское государство, ООН
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на город Мукунди на востоке ДР Конго, жертвами которого стали более 30 человек, передает агентство Reuters
.
Ранее 36 человек погибли при нападении террористов в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. По словам представителя ВС, в нападении участвовала группировка ADF ("Альянс демократических сил").
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"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за атаку, целью которой была деревня Мукунди", - говорится в сообщении агентства.
На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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