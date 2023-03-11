https://ria.ru/20230311/kongo-1857162464.html

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго - РИА Новости, 11.03.2023

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в ДР Конго

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на город Мукунди на востоке ДР Конго, жертвами которого стали... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:50

2023-03-11T00:50

2023-03-11T01:15

в мире

россия

уганда

демократическая республика конго

исламское государство

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598560568_0:110:3219:1921_1920x0_80_0_0_5546a6d0d6c63cb3f98c1905942653e6.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на город Мукунди на востоке ДР Конго, жертвами которого стали более 30 человек, передает агентство Reuters. Ранее 36 человек погибли при нападении террористов в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. По словам представителя ВС, в нападении участвовала группировка ADF ("Альянс демократических сил"). "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за атаку, целью которой была деревня Мукунди", - говорится в сообщении агентства. На востоке ДР Конго действует множество различных повстанческих группировок. ADF была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды, в группировку входят в том числе исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической, ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяло ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html

https://ria.ru/20230228/pokhischenie-1854965408.html

россия

уганда

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, уганда, демократическая республика конго, исламское государство, оон