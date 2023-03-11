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Парламент КНР назначил Лю Цзиньго главой госкомитета по надзору - РИА Новости, 11.03.2023
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09:26 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/kitay-1857188001.html
Парламент КНР назначил Лю Цзиньго главой госкомитета по надзору
Парламент КНР назначил Лю Цзиньго главой госкомитета по надзору - РИА Новости, 11.03.2023
Парламент КНР назначил Лю Цзиньго главой госкомитета по надзору
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в субботу назначили на пост председателя... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:26
2023-03-11T09:26
в мире
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в субботу назначили на пост председателя Государственного комитета по надзору замглавы ведомства Лю Цзиньго. Государственный комитет по надзору вместе с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины осуществляет работу по борьбе с коррупцией в рядах государственных и партийных чиновников. Лю Цзиньго родился в 1955 году в северной китайской провинции Хэбэй, где с 1985 по 2005 год занимал различные должности в партийных органах и в структуре провинциального управления общественной безопасности. В 2005-2014 годах Лю Цзиньго был заместителем министра общественной безопасности, с января по октябрь 2014 года возглавлял руководящую группу центрального правительства КНР по вопросам предупреждения и принятия мер в отношении деятельности еретических сект. В 2014 году получил пост заместителя секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, который занимает до сих пор, а в марте 2018 года после создания государственного комитета по надзору был также назначен заместителем главы нового антикоррупционного ведомства.
https://ria.ru/20230311/premer-1857175635.html
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в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
Парламент КНР назначил Лю Цзиньго главой госкомитета по надзору

ВСНП назначило зампреда госкомитета по надзору Китая Лю Цзиньго главой ведомства

© NOEL CELISВсекитайское собрание народных представителей
Всекитайское собрание народных представителей
© NOEL CELIS
Всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в субботу назначили на пост председателя Государственного комитета по надзору замглавы ведомства Лю Цзиньго.
Государственный комитет по надзору вместе с Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины осуществляет работу по борьбе с коррупцией в рядах государственных и партийных чиновников.
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Лю Цзиньго родился в 1955 году в северной китайской провинции Хэбэй, где с 1985 по 2005 год занимал различные должности в партийных органах и в структуре провинциального управления общественной безопасности.
В 2005-2014 годах Лю Цзиньго был заместителем министра общественной безопасности, с января по октябрь 2014 года возглавлял руководящую группу центрального правительства КНР по вопросам предупреждения и принятия мер в отношении деятельности еретических сект.
В 2014 году получил пост заместителя секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, который занимает до сих пор, а в марте 2018 года после создания государственного комитета по надзору был также назначен заместителем главы нового антикоррупционного ведомства.
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