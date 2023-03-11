https://ria.ru/20230311/kiev-1857209116.html

В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов

В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов - РИА Новости, 11.03.2023

В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:03

2023-03-11T13:03

2023-03-11T13:03

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, дтэк, украина