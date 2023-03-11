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В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов
В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов - РИА Новости, 11.03.2023
В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:03
2023-03-11T13:03
2023-03-11T13:03
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. "В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, ДТЭК, Украина
В Киеве ввели отключения электричества из-за повреждений энергообъектов
ДТЭК: отключения света ввели в нескольких районах Киева из-за повреждений энергообъектов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил
украинский энергохолдинг ДТЭК.
"В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго