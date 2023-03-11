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ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 11.03.2023 (обновлено: 18:01 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/kherson-1857218567.html
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2023
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:38
2023-03-11T18:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857217941.html
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Екатерина Зайцева
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России на Херсонском направлении уничтожили более 50 боевиков ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ в южном секторе СВО
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил РФ в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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