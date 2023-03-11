https://ria.ru/20230311/kherson-1857218567.html

ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2023

ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:38

2023-03-11T14:38

2023-03-11T18:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857217941.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины