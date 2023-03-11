https://ria.ru/20230311/kherson-1857218567.html
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.03.2023
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:38
2023-03-11T14:38
2023-03-11T18:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857217941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России на Херсонском направлении уничтожили более 50 боевиков ВСУ и склад боеприпасов