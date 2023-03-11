https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне - РИА Новости, 11.03.2023
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне
Российские артиллеристы ночью нанесли удары по подразделениям ВСУ под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:22
2023-03-11T10:22
2023-03-11T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удары по подразделениям ВСУ под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Так, один удар пришелся по стоянке техники украинских войск в районе Антоновки. "В результате <…> потери противника составили восемь единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, десять раненых", — сказал собеседник агентства. Другой удар артиллеристы нанесли в районе Благовещенского. При этом украинские войска продолжали обстреливать левобережные районы Херсонской области — Каховку и Новую Каховку, Алешки и окрестные села. По информации экстренных служб региона, за ночь они выпустили почти 50 снарядов.В начале ноября российское командование приняло решение перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Всего на левый берег вывели более 30 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц техники. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230310/vsu-1856986608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Херсоне
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удары по подразделениям ВСУ под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Так, один удар пришелся по стоянке техники украинских войск в районе Антоновки.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
"В результате <…> потери противника составили восемь единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, десять раненых", — сказал собеседник агентства.
Другой удар артиллеристы нанесли в районе Благовещенского.
«
"Была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчетом, шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", — добавил источник.
При этом украинские войска продолжали обстреливать левобережные районы Херсонской области
— Каховку
и Новую Каховку
, Алешки и окрестные села. По информации экстренных служб региона, за ночь они выпустили почти 50 снарядов.
В начале ноября российское командование приняло решение перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Всего на левый берег вывели более 30 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц техники. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.