https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне

Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне - РИА Новости, 11.03.2023

Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне

Российские артиллеристы ночью нанесли удары по подразделениям ВСУ под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:22

2023-03-11T10:22

2023-03-11T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удары по подразделениям ВСУ под Херсоном, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Так, один удар пришелся по стоянке техники украинских войск в районе Антоновки. "В результате <…> потери противника составили восемь единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, десять раненых", — сказал собеседник агентства. Другой удар артиллеристы нанесли в районе Благовещенского. При этом украинские войска продолжали обстреливать левобережные районы Херсонской области — Каховку и Новую Каховку, Алешки и окрестные села. По информации экстренных служб региона, за ночь они выпустили почти 50 снарядов.В начале ноября российское командование приняло решение перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Всего на левый берег вывели более 30 тысяч военнослужащих и пять тысяч единиц техники. Гражданские власти, со своей стороны, организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Сейчас российские войска контролируют 75 процентов территории Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230310/vsu-1856986608.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон, вооруженные силы рф