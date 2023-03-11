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Американский ветеран заявил, что у России "много сюрпризов" для Украины
Американский ветеран заявил, что у России "много сюрпризов" для Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Американский ветеран заявил, что у России "много сюрпризов" для Украины
Западу не следует недооценивать Россию в конфликте на Украине, заявил американский инструктор украинских военных Эрик в интервью Newsweek. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T04:22
2023-03-11T04:22
2023-03-11T08:35
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западу не следует недооценивать Россию в конфликте на Украине, заявил американский инструктор украинских военных Эрик в интервью Newsweek.Издание взяло интервью у пожелавшего остаться анонимным ветерана США по имени Эрик, который на протяжении года тренирует бойцов ВСУ на территории Украины.Он также отметил, что СМИ Запада опрометчиво недооценивают боеспособность российских военных. Более того, Эрик указал на то, что многие политики говорят о том, что Россия "заведомо проиграла этот конфликт". Так, например, генерал армии США Марк Милли заявил, что Россия "уже проиграла стратегически, оперативно и тактически". Американский инструктор добавил, что, несмотря на подобные высказывания, ВСУ испытывают серьезные трудности.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, марк милли, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Марк Милли, Вооруженные силы Украины
Американский ветеран заявил, что у России "много сюрпризов" для Украины
Американский ветеран Эрик: Западу не стоит недооценивать стойкость и упорство армии России