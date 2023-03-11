https://ria.ru/20230311/indiya-1857181972.html
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии - РИА Новости, 11.03.2023
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Россия впервые в истории заняла место в пятерке крупнейших торговых партнеров Индии, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:20
2023-03-11T08:20
2023-03-11T11:04
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия впервые в истории заняла место в пятерке крупнейших торговых партнеров Индии, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Это произошло за счет резкого роста товарооборота между двумя странами — если в прошлом году он составлял лишь 13,1 миллиарда долларов, то по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг рекордных 39,8 миллиарда. Причем Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда, то есть дефицит ее торгового баланса составил 34,8 миллиарда долларов.Таким образом, Россия оказалась на пятой строчке в списке крупнейших торговых партнеров Индии. Это произошло впервые с конца 1990-х, когда Индия начала вести такую статистику. В 2021-2022 финансовом году Россия занимала 25-е место, а лучший ее результат отмечался в 1997-1998 финансовом году — тогда она была 16-й. Крупнейшим торговым партнером Индии в нынешнем финансовом году стали США с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов. Вторым идет Китай с 95,9 миллиарда долларов, на третьей строчке — ОАЭ с 70,2 миллиарда долларов, а на четвертой — Саудовская Аравия с 44,3 миллиарда. При этом у Индии дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — экспорт туда составляет на 22,6 миллиарда долларов больше, чем американский импорт.
https://ria.ru/20230308/ugroza-1856561873.html
https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
Россия впервые в истории вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Россия впервые в истории заняла место в пятерке крупнейших торговых партнеров Индии, следует из анализа РИА Новости данных
индийского министерства торговли и промышленности.
Это произошло за счет резкого роста товарооборота между двумя странами — если в прошлом году он составлял лишь 13,1 миллиарда долларов, то по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года достиг рекордных 39,8 миллиарда. Причем Индия экспортировала в Россию товаров на 2,5 миллиарда долларов, а импортировала — на 37,3 миллиарда, то есть дефицит ее торгового баланса составил 34,8 миллиарда долларов.
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Таким образом, Россия оказалась на пятой строчке в списке крупнейших торговых партнеров Индии. Это произошло впервые с конца 1990-х, когда Индия начала вести такую статистику. В 2021-2022 финансовом году Россия занимала 25-е место, а лучший ее результат отмечался в 1997-1998 финансовом году — тогда она была 16-й.
Крупнейшим торговым партнером Индии в нынешнем финансовом году стали США
с торговым оборотом в 108,4 миллиарда долларов. Вторым идет Китай
с 95,9 миллиарда долларов, на третьей строчке — ОАЭ
с 70,2 миллиарда долларов, а на четвертой — Саудовская Аравия
с 44,3 миллиарда. При этом у Индии дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — экспорт туда составляет на 22,6 миллиарда долларов больше, чем американский импорт.
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