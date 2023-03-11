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Макаренков: студия Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2
Макаренков: студия Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2 - РИА Новости, 11.03.2023
Макаренков: студия Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2
Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, заявил журналист и блогер Алексей Макаренков в своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:39
2023-03-11T13:39
2023-03-11T13:51
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, заявил журналист и блогер Алексей Макаренков в своем YouTube-канале."Atomic Heart 2 уже планируется и с очень большой вероятностью игре быть", - сказал он, пересказывая ответ разработчика на соответствующий вопрос.По его словам, студия в данный момент работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее.Atomic Heart разработана студией российской Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.Ранее киевские власти обратились к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины. Замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков призвал ограничить распространение игры в других странах "из-за ее токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".
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игры, культура, технологии, россия
Игры, Культура, Технологии, Россия
Макаренков: студия Mundfish заявила о планах создания Atomic Heart 2
Журналист Макаренков: студия Mundfish подтвердила планы на разработку игры Atomic Heart 2
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Компания Mundfish подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, заявил журналист и блогер Алексей Макаренков в своем YouTube-канале
.
"Atomic Heart 2 уже планируется и с очень большой вероятностью игре быть", - сказал он, пересказывая ответ разработчика на соответствующий вопрос.
По его словам, студия в данный момент работает над четырьмя дополнениями к оригинальной игре, которые она анонсировала ранее.
Atomic Heart разработана студией российской Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
Ранее киевские власти обратились к компаниям Sony, Microsoft и Valve с просьбой полностью запретить продажи игры Atomic Heart на территории Украины. Замминистра цифровой трансформации страны Александр Борняков призвал ограничить распространение игры в других странах "из-за ее токсичности", а также якобы "потенциального сбора информации данных пользователей".
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