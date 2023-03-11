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За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 11.03.2023 (обновлено: 19:13 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/germaniya-1857225439.html
За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников
За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников - РИА Новости, 11.03.2023
За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников
С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:56
2023-03-11T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии. "В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий, но они не обязательно принимали участие в боевых операциях", — говорится в статье.Уточняется, что еще как минимум 29 экстремистов и политически мотивированных преступников до сих пор находятся на Украине. В начале ноября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Так, по словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в составе украинской армии служат до 20 тысяч польских военнослужащих, около 2,5 тысячи из них погибли в боях. Об участии большого количества наемников на киевской стороне также говорил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что сейчас в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856302355.html
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в мире, германия, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Апты Алаудинов
За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников

NOZ: 61 преступник выехал из Германии в зону боев на Украине с начала спецоперации

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии.
"В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий, но они не обязательно принимали участие в боевых операциях", — говорится в статье.
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Уточняется, что еще как минимум 29 экстремистов и политически мотивированных преступников до сих пор находятся на Украине.
В начале ноября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
Так, по словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в составе украинской армии служат до 20 тысяч польских военнослужащих, около 2,5 тысячи из них погибли в боях. Об участии большого количества наемников на киевской стороне также говорил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что сейчас в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОАпты Алаудинов
 
 
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