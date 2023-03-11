За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников
NOZ: 61 преступник выехал из Германии в зону боев на Украине с начала спецоперации
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии.
"В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий, но они не обязательно принимали участие в боевых операциях", — говорится в статье.
Уточняется, что еще как минимум 29 экстремистов и политически мотивированных преступников до сих пор находятся на Украине.
В начале ноября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
Так, по словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в составе украинской армии служат до 20 тысяч польских военнослужащих, около 2,5 тысячи из них погибли в боях. Об участии большого количества наемников на киевской стороне также говорил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что сейчас в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.