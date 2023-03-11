https://ria.ru/20230311/germaniya-1857225439.html

За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников

За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников - РИА Новости, 11.03.2023

За год в зону боев на Украине выехали более 60 немецких преступников

С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:56

2023-03-11T15:56

2023-03-11T19:13

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 11 мар — РИА Новости. С февраля прошлого года более 60 преступников приехали из Германии в зону боевых действий Украины, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии. "В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий, но они не обязательно принимали участие в боевых операциях", — говорится в статье.Уточняется, что еще как минимум 29 экстремистов и политически мотивированных преступников до сих пор находятся на Украине. В начале ноября прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.Так, по словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в составе украинской армии служат до 20 тысяч польских военнослужащих, около 2,5 тысячи из них погибли в боях. Об участии большого количества наемников на киевской стороне также говорил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Он отметил, что сейчас в Артемовске находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856302355.html

https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, апты алаудинов