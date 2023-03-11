https://ria.ru/20230311/gaz-1857189683.html

Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа

Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа - РИА Новости, 11.03.2023

Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа

Планируемая к запуску в Евросоюзе (ЕС) энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий "голубого топлива", РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:36

2023-03-11T09:36

2023-03-11T09:36

экономика

сша

ближний восток

евросоюз

африка

европа

природный газ

сжиженный природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Планируемая к запуску в Евросоюзе (ЕС) энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий "голубого топлива", и то бюрократия может "убить всю эффективность", сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле платформу для совместных закупок газа, сообщало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. В сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира, уточнил он. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием. "Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, – это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", – полагает Белова. В основном, по словам собеседницы агентства, запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", – говорит аналитик из компании "Выгон Консалтинг". ЕС, как также сообщает Блумберг, откроет регистрацию на энергетической платформе для заинтересованных в покупке газа компаний 15 марта. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа. Российский газ через предложенный механизм покупать будет нельзя.

https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

сша

ближний восток

африка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, ближний восток, евросоюз, африка, европа, природный газ, сжиженный природный газ