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Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа - РИА Новости, 11.03.2023
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09:36 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/gaz-1857189683.html
Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа
Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа - РИА Новости, 11.03.2023
Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа
Планируемая к запуску в Евросоюзе (ЕС) энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий "голубого топлива", РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:36
2023-03-11T09:36
экономика
сша
ближний восток
евросоюз
африка
европа
природный газ
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Планируемая к запуску в Евросоюзе (ЕС) энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий "голубого топлива", и то бюрократия может "убить всю эффективность", сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова. ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле платформу для совместных закупок газа, сообщало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. В сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира, уточнил он. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием. "Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, – это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", – полагает Белова. В основном, по словам собеседницы агентства, запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", – говорит аналитик из компании "Выгон Консалтинг". ЕС, как также сообщает Блумберг, откроет регистрацию на энергетической платформе для заинтересованных в покупке газа компаний 15 марта. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа. Российский газ через предложенный механизм покупать будет нельзя.
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
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экономика, сша, ближний восток, евросоюз, африка, европа, природный газ, сжиженный природный газ
Экономика, США, Ближний Восток, Евросоюз, Африка, Европа, Природный газ, сжиженный природный газ
Эксперт прокомментировала планы ЕС создать механизм совместных закупок газа

Эксперт Белова: бюрократия может убить эффективность механизма совместных закупок газа ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Планируемая к запуску в Евросоюзе (ЕС) энергетическая платформа для совместных закупок газа сможет работать в случае покупки спотовых партий "голубого топлива", и то бюрократия может "убить всю эффективность", сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Выгон Консалтинг" Мария Белова.
ЕС для снижения цен на энергоносители планирует запустить в апреле платформу для совместных закупок газа, сообщало во вторник агентство Блумберг со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича. В сотрудничестве через платформу с ЕС заинтересованы более 50 предприятий со всего мира, уточнил он. Главное преимущество для малых и средних компаний, по его словам, заключается в открытии "большого рынка": иначе они не смогли бы купить часть груза сжиженного природного газа (СПГ) или связаться с крупным энергетическим предприятием.
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"Запуск платформы для совместных закупок газа, или по сути создание единого закупочного органа от ЕС, – это очередной внерыночный механизм регулирования. Работать он сможет в случае покупки спотовых партий газа, и то бюрократия может убить всю эффективность", – полагает Белова.
В основном, по словам собеседницы агентства, запуск платформы будет означать новые переговоры с текущими поставщиками газа, у большинства из которых есть долгосрочные контракты с понятными формулами ценообразования и прочими предусмотренными соглашениями условиями. "Совсем неочевидно, что экспортеры пойдут на пересмотр текущих условий", – говорит аналитик из компании "Выгон Консалтинг".
«
"Предлагаемые Евросоюзом меры могут устранить ряд узких мест в вопросах перераспределения газа внутри ЕС, но не снимают проблемы доступности топлива на мировом рынке", – добавляет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций Игорь Галактионов.
ЕС, как также сообщает Блумберг, откроет регистрацию на энергетической платформе для заинтересованных в покупке газа компаний 15 марта. Первые контракты с поставщиками от США до Ближнего Востока и Африки предполагаются в июне, а после первого тендера ЕС будет организовывать совместные закупки на регулярной основе, чтобы обеспечить союз достаточным количеством газа. Российский газ через предложенный механизм покупать будет нельзя.
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