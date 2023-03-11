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В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - РИА Новости, 11.03.2023
В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:32
2023-03-11T17:32
2023-03-11T18:46
в мире
париж
анастасия иванова
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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. В акции протеста, которая началась с площади Республики, участвуют десятки тысяч человек. Среди них представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, представители молодежных и студенческих организаций, сторонники движения "Желтые жилеты", а также радикально настроенная молодежь из black bloc. В какой-то момент радикалы начали провоцировать сотрудников полиции, забрасывая их бутылками и запуская в их сторону петарды. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили толпу дубинками.Сейчас колонна подошла к площади Бастилии.Сегодня по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. В общей сложности запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF серьезно нарушено, примерно 20 процентов рейсов в парижском аэропорту Орли отменены.
https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html
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Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже
2023-03-11T17:32
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, париж, анастасия иванова
В мире, Париж, Анастасия Иванова
В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Париже полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
В акции протеста, которая началась с площади Республики, участвуют десятки тысяч человек. Среди них представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, представители молодежных и студенческих организаций, сторонники движения "Желтые жилеты", а также радикально настроенная молодежь из black bloc.
В какой-то момент радикалы начали провоцировать сотрудников полиции, забрасывая их бутылками и запуская в их сторону петарды. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили толпу дубинками.
Сейчас колонна подошла к площади Бастилии.
Сегодня по всей Франции
проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. В общей сложности запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF серьезно нарушено, примерно 20 процентов рейсов в парижском аэропорту Орли отменены.
К молодежной демонстрации в Париже примкнули радикалы и начали погромы