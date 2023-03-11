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В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов - РИА Новости, 11.03.2023

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:32

2023-03-11T17:32

2023-03-11T18:46

в мире

париж

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 11 мар — РИА Новости, Анастасия Иванова. Парижская полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. В акции протеста, которая началась с площади Республики, участвуют десятки тысяч человек. Среди них представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя, представители молодежных и студенческих организаций, сторонники движения "Желтые жилеты", а также радикально настроенная молодежь из black bloc. В какой-то момент радикалы начали провоцировать сотрудников полиции, забрасывая их бутылками и запуская в их сторону петарды. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили толпу дубинками.Сейчас колонна подошла к площади Бастилии.Сегодня по всей Франции проходит седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. В общей сложности запланированы 230 протестных акций. Движение поездов национальной железнодорожной компании SNCF серьезно нарушено, примерно 20 процентов рейсов в парижском аэропорту Орли отменены.

https://ria.ru/20230309/radikaly-1856827254.html

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Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против пенсионной реформы в Париже 2023-03-11T17:32 true PT0M15S

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в мире, париж, анастасия иванова