https://ria.ru/20230311/espch-1857177160.html

Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ

Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 11.03.2023

Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ

Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T07:09

2023-03-11T07:09

2023-03-11T07:11

россия

дели

вячеслав лебедев

европейский суд по правам человека (еспч)

шос

политика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. "Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели. Он отметил, что "судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим". Лебедев отметил, что задача Верховного суда "сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным". "И все будет работать для человека", - отметил он.

https://ria.ru/20230228/espch-1854899872.html

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россия, дели, вячеслав лебедев, европейский суд по правам человека (еспч), шос, политика