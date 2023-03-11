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Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 11.03.2023
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07:09 11.03.2023 (обновлено: 07:11 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/espch-1857177160.html
Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ
Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 11.03.2023
Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ
Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T07:09
2023-03-11T07:11
россия
дели
вячеслав лебедев
европейский суд по правам человека (еспч)
шос
политика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. "Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели. Он отметил, что "судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим". Лебедев отметил, что задача Верховного суда "сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным". "И все будет работать для человека", - отметил он.
https://ria.ru/20230228/espch-1854899872.html
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россия, дели, вячеслав лебедев, европейский суд по правам человека (еспч), шос, политика
Россия, Дели, Вячеслав Лебедев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ШОС, Политика
Глава Верховного суда России прокомментировал выход из-под юрисдикции ЕСПЧ

Вячеслав Лебедев: выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на правосудии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не сказался на ситуации с правосудием, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"Как справлялись, так и справляемся. У нас самостоятельный суд, независимый. Помните, и в те годы мы не всегда соглашались", - сказал он на полях совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Дели.
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Он отметил, что "судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим".
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"Но тем не менее, должна быть разумность, взвешенность и проверка на его качества через соответствие общепризнанным правовым нормам государственным и международным принципам и прав. Это все остается. Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло. Мы этим пользуемся. Сейчас есть такая возможность, без ограничений. Для судебной системы ограничений никаких нет", - сказал он.
Лебедев отметил, что задача Верховного суда "сводится к тому, чтобы судейский корпус России был высокопрофессиональным, беспристрастным и честным".
"И все будет работать для человека", - отметил он.
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РоссияДелиВячеслав ЛебедевЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ШОСПолитика
 
 
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