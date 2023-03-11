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В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину - РИА Новости, 11.03.2023
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13:19 11.03.2023 (обновлено: 14:26 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/elektrichka-1857210774.html
В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину
В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину - РИА Новости, 11.03.2023
В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину
Электричка сбила женщину в Нижегородской области, пострадавшая впоследствии скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:19
2023-03-11T14:26
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Электричка сбила женщину в Нижегородской области, пострадавшая впоследствии скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По предварительным данным, вечером 10 марта на станции Починки электропоездом №6260 сообщением "Нижний Новгород - Правдинск" травмирована женщина 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой на станцию "Починки", где в последующем скончалась. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину

Электричка насмерть сбила женщину на станции Починки в Нижегородской области

На ст. Починки электропоездом №6260 сообщением "Н.Новгород- Правдинск" травмирована женщина 1969 г.р.
На ст. Починки электропоездом №6260 сообщением Н.Новгород- Правдинск травмирована женщина 1969 г.р.
На ст. Починки электропоездом №6260 сообщением "Н.Новгород- Правдинск" травмирована женщина 1969 г.р.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Электричка сбила женщину в Нижегородской области, пострадавшая впоследствии скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, вечером 10 марта на станции Починки электропоездом №6260 сообщением "Нижний Новгород - Правдинск" травмирована женщина 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой на станцию "Починки", где в последующем скончалась.
«
"Со слов машиниста, подъезжая к станции, он увидел женщину, идущую в колее пути, подал сигнал большой громкости, женщина стала отходить с пути, но упала. Машинист сразу применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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