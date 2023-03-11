https://ria.ru/20230311/elektrichka-1857210774.html

В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину

В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину - РИА Новости, 11.03.2023

В Нижегородской области электричка насмерть сбила женщину

Электричка сбила женщину в Нижегородской области, пострадавшая впоследствии скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:19

2023-03-11T13:19

2023-03-11T14:26

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Электричка сбила женщину в Нижегородской области, пострадавшая впоследствии скончалась, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По предварительным данным, вечером 10 марта на станции Починки электропоездом №6260 сообщением "Нижний Новгород - Правдинск" травмирована женщина 1969 года рождения. Пострадавшая была доставлена локомотивной бригадой на станцию "Починки", где в последующем скончалась. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838511355.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)