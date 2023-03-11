https://ria.ru/20230311/dtp-1857204604.html

На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие

На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.03.2023

На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие

Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:18

2023-03-11T12:18

2023-03-11T13:44

происшествия

москва

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857213277_106:0:947:473_1920x0_80_0_0_13fc314b465a7e559360096d0dc99588.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции. По предварительным данным, на улице Брусилова в районе дома 7 водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. "В результате дорожной аварии пострадали водитель автомобиля и два его пассажира, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп