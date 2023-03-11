https://ria.ru/20230311/dtp-1857204604.html
На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие
На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.03.2023
На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие
Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщается в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:18
2023-03-11T12:18
2023-03-11T13:44
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на юго-западе Москвы, три человека пострадали, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции. По предварительным данным, на улице Брусилова в районе дома 7 водитель автомобиля ВАЗ 2108 не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. "В результате дорожной аварии пострадали водитель автомобиля и два его пассажира, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230303/dtp-1855534546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
На юго-западе Москвы легковушка влетела в столб, есть пострадавшие
Легковушка влетела в столб на улице Брусилова в Москве, три человека пострадали