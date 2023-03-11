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В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде - РИА Новости, 11.03.2023
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10:34 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/dtp-1857195492.html
В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде
В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде - РИА Новости, 11.03.2023
В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:34
2023-03-11T10:34
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фурманов
иваново
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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что ДТП произошло в Фурманове на улице Возрождения. На железнодорожном переезде произошло столкновении автомобиля Citroen и тепловоза. "Два человека, находившиеся в машине, доставлены в больницу с травмами и еще два человека с места происшествия ушли. Тепловоз хозяйственного назначения и без пассажирского состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ивановской полиции. ГУ МЧС по региону уточняет, что сообщение о ДТП поступило в 04.30. Железнодорожный переезд нерегулируемый. Пострадали мужчина 1984 года рождения и женщина 1987 года рождения, с травмами доставлены в областную больницу города Иваново. "В 04.35 состав после осмотра убыл. Задержки других поездов не было", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
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ивановская область
фурманов
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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фурманов, иваново
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Фурманов, Иваново
В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде

Два человека пострадали при столкновении иномарки и тепловоза в Ивановской области

© Фото : @mchsivanovo/TelegramНа месте столкновения хозяйственного состава и легкового автомобиля в городе Фурманов
На месте столкновения хозяйственного состава и легкового автомобиля в городе Фурманов - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : @mchsivanovo/Telegram
На месте столкновения хозяйственного состава и легкового автомобиля в городе Фурманов
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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в Фурманове на улице Возрождения. На железнодорожном переезде произошло столкновении автомобиля Citroen и тепловоза.
"Два человека, находившиеся в машине, доставлены в больницу с травмами и еще два человека с места происшествия ушли. Тепловоз хозяйственного назначения и без пассажирского состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ивановской полиции.
ГУ МЧС по региону уточняет, что сообщение о ДТП поступило в 04.30. Железнодорожный переезд нерегулируемый. Пострадали мужчина 1984 года рождения и женщина 1987 года рождения, с травмами доставлены в областную больницу города Иваново. "В 04.35 состав после осмотра убыл. Задержки других поездов не было", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.
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ПроисшествияИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФурмановИваново
 
 
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