https://ria.ru/20230311/dtp-1857195492.html

В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде

В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде - РИА Новости, 11.03.2023

В Ивановской области автомобиль столкнулся с тепловозом на переезде

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:34

2023-03-11T10:34

2023-03-11T10:34

происшествия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фурманов

иваново

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РЯЗАНЬ, 10 мар – РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и тепловоза на железнодорожном переезде в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. Уточняется, что ДТП произошло в Фурманове на улице Возрождения. На железнодорожном переезде произошло столкновении автомобиля Citroen и тепловоза. "Два человека, находившиеся в машине, доставлены в больницу с травмами и еще два человека с места происшествия ушли. Тепловоз хозяйственного назначения и без пассажирского состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ивановской полиции. ГУ МЧС по региону уточняет, что сообщение о ДТП поступило в 04.30. Железнодорожный переезд нерегулируемый. Пострадали мужчина 1984 года рождения и женщина 1987 года рождения, с травмами доставлены в областную больницу города Иваново. "В 04.35 состав после осмотра убыл. Задержки других поездов не было", - отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС.

https://ria.ru/20221017/dtp-1824682970.html

ивановская область

фурманов

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фурманов, иваново