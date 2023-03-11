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При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын - РИА Новости, 11.03.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли отец и сын, рассказали РИА Новости работающие на месте криминалисты. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:44
2023-03-11T15:44
2023-03-11T17:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли отец и сын, рассказали РИА Новости работающие на месте криминалисты.По их словам, два снаряда калибра 155 миллиметров попали по автотранспортному предприятию на улице Югославской. Осколками повредило такси, где сидел молодой мужчина и его ребенок — семилетний мальчик. Оба погибли на месте. Жена погибшего и таксист не пострадали — один из осколков прошел через куртку таксиста.Помимо этого, осколками убило собаку из частного сектора. Следователи осматривают место обстрела и составляют опись вещей погибших.О гибели мужчины и ребенка написал в Telegram-канале и мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, мальчика с тяжелыми ранениями везли в больницу, но он умер по дороге. Женщина также получила ранения, добавил Кулемзин.Как заявляло представительство ДНР в СЦКК, сегодня с ночи украинские войска трижды открывали огонь по Куйбышевскому району, выпустив не менее десяти снарядов калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела ВСУ в Донецке, где погибли мужчина и семилетний ребенок
Кадры с места обстрела ВСУ в Донецке, где погибли мужчина и семилетний ребенок
2023-03-11T15:44
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли местный житель и его семилетний сын