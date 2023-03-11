https://ria.ru/20230311/donetsk-1857224315.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын - РИА Новости, 11.03.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками погибли местный житель и его сын

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли отец и сын, рассказали РИА Новости работающие на месте криминалисты. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:44

2023-03-11T15:44

2023-03-11T17:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 мар — РИА Новости. При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли отец и сын, рассказали РИА Новости работающие на месте криминалисты.По их словам, два снаряда калибра 155 миллиметров попали по автотранспортному предприятию на улице Югославской. Осколками повредило такси, где сидел молодой мужчина и его ребенок — семилетний мальчик. Оба погибли на месте. Жена погибшего и таксист не пострадали — один из осколков прошел через куртку таксиста.Помимо этого, осколками убило собаку из частного сектора. Следователи осматривают место обстрела и составляют опись вещей погибших.О гибели мужчины и ребенка написал в Telegram-канале и мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, мальчика с тяжелыми ранениями везли в больницу, но он умер по дороге. Женщина также получила ранения, добавил Кулемзин.Как заявляло представительство ДНР в СЦКК, сегодня с ночи украинские войска трижды открывали огонь по Куйбышевскому району, выпустив не менее десяти снарядов калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, их ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела ВСУ в Донецке, где погибли мужчина и семилетний ребенок Кадры с места обстрела ВСУ в Донецке, где погибли мужчина и семилетний ребенок 2023-03-11T15:44 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины