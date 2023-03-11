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Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 13.55 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:07
2023-03-11T15:07
2023-03-11T15:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.55 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка