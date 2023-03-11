https://ria.ru/20230311/donbass-1857232071.html
ВСУ мародерствовали на Донбассе и до начала СВО, заявил протоиерей УПЦ
ВСУ мародерствовали на Донбассе и до начала СВО, заявил протоиерей УПЦ - РИА Новости, 11.03.2023
ВСУ мародерствовали на Донбассе и до начала СВО, заявил протоиерей УПЦ
Украинские военнослужащие мародерствовали на Донбассе и до начала спецоперации, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:44
2023-03-11T16:44
2023-03-11T16:44
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северодонецк
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинские военнослужащие мародерствовали на Донбассе и до начала спецоперации, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. "Люди уезжали от обстрелов в 2014 году. Открывались пустые квартиры, дома – при мне это было. И очереди стояли "героев ВСУ", как вы их называли, сдавать (в службу доставки – ред.) стиральные машинки, микроволновки… Даже висело объявление в Северодонецке: пожалуйста, из стиральных машинок спустите воду и вытащите белье. Металлопластиковые окна они вытягивали. Даже породистых собак они воровали, я одну такую подобрал: ризеншнауцер, четыре месяца", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". В середине февраля эвакуированные в ЛНР мирные жители Соледара рассказывали РИА Новости о массовом мародерстве среди отступавших из города украинских военных. Согласно их свидетельствам, выезжали машины, груженные вытащенными из квартир холодильниками, стиральными машинами и матрасами. Кроме того, по их словам, украинские военные без разрешения жильцов срывали замки и занимали квартиры.
https://ria.ru/20230311/svyaschennik-1857224863.html
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в мире, донбасс, лисичанск, северодонецк, вооруженные силы украины
Религия, В мире, Донбасс, Лисичанск, Северодонецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ мародерствовали на Донбассе и до начала СВО, заявил протоиерей УПЦ
Протоиерей УПЦ Павленко: украинские военные мародерствовали на Донбассе и до начала СВО