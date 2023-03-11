https://ria.ru/20230311/devochka-1857279426.html

СК завел дела после смерти девочки из-за падения футбольных ворот

СК завел дела после смерти девочки из-за падения футбольных ворот - РИА Новости, 11.03.2023

СК завел дела после смерти девочки из-за падения футбольных ворот

Следователи возбудили уголовные дела по факту травмирования на детской площадке 10-летней девочки в Саратовской области, которая после падения на нее футбольных РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T23:38

2023-03-11T23:38

2023-03-11T23:38

происшествия

энгельсский район

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела по факту травмирования на детской площадке 10-летней девочки в Саратовской области, которая после падения на нее футбольных ворот впала в кому и затем скончалась в больнице, сообщили в областном управлении СК РФ. Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что в 15.21 (14.21 мск) в скорую помощь поступил вызов на спортивную площадку села Титоренко Энгельсского района, где на ребенка упали футбольные ворота, после чего он с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга впал в кому. По данным следствия, 10-летняя девочка пострадала на детской площадке на улице Школьной. "По факту получения травмы несовершеннолетней на детской площадке возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и халатности. По данным следствия... девочку придавило футбольными воротами. Дети, находящиеся вместе с ней на детской площадке, сообщили о произошедшем взрослым, которые обратились в медицинское учреждение. Девочка с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, проводят иные следственные и процессуальные действия, добавили в ведомстве. Прокуратура области в своем телеграм-канале уточнила, что уголовные дела возбудили по материалам прокурорской проверки: о халатности - в отношении неустановленных чиновников администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района, об оказании некачественных услуг - в отношении неустановленных должностных лиц ООО "Энгельсремонт". "Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857119373.html

https://ria.ru/20230310/rebenok-1857035202.html

энгельсский район

саратовская область

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происшествия, энгельсский район, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)