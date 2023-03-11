https://ria.ru/20230311/covid-1857169296.html

Байден пока не решил, рассекречивать ли материалы о происхождении COVID-19

Байден пока не решил, рассекречивать ли материалы о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2023

Байден пока не решил, рассекречивать ли материалы о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден сказал, что пока не решил подписывать ли законопроект, который обязывает американскую администрацию рассекретить все материалы о... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T04:32

2023-03-11T04:32

2023-03-11T04:54

в мире

сша

китай

джо байден

джош хоули

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден сказал, что пока не решил подписывать ли законопроект, который обязывает американскую администрацию рассекретить все материалы о происхождении коронавируса. Инициатива сенатора-республиканца Джоша Хоули, возлагающего на власти Китая ответственность за пандемию, была одобрена обеими палатами конгресса и должна поступить на подпись Байдену. Спецслужбы США говорят, что не пришли к однозначному мнению о происхождении коронавируса и рассматривают две версии – утечку из китайской лаборатории или естественное заражение человека от животного.Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса.Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, а источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане.

https://ria.ru/20230303/koronavirus-1855525985.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, джош хоули, коронавирус covid-19