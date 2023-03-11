https://ria.ru/20230311/chayka-1857253967.html
Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос
Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос - РИА Новости, 11.03.2023
Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос
Корпорация "Роскосмос" планирует отправить на чайку, изображенную на занавесе МХТ имени А.П. Чехова, на орбиту Земли, сообщил компания в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:13
2023-03-11T19:13
2023-03-11T19:22
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владимир немирович-данченко
роскосмос
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Корпорация "Роскосмос" планирует отправить на чайку, изображенную на занавесе МХТ имени А.П. Чехова, на орбиту Земли, сообщил компания в Telegram-канале."Чайка набирает высоту и отправляется в космос... Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного МХТовского занавеса", — говорится в опубликованном видеоролике.В корпорации напомнили, что нынешний занавес придумал архитектор Федор Шехтель. Этот же символ могут разместить на эмблеме одного из будущих экипажей МКС.Отмечается, что в честь 125-летия старейшего театра Москвы "Роскосмос" и МХТ имени А.П. Чехова намерены провести различные мероприятия. Так, планируются гастроли на космодром Байконур со специальной постановкой. Московский художественный театр основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В 1987 году он разделился на два театра —Московский Художественный академический театр имени Горького и Московский Художественный академический театр имени Чехова (позже — МХТ имени Чехова).
https://ria.ru/20230306/mkht-1856147339.html
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земля, москва, байконур (город), федор шехтель, константин станиславский, владимир немирович-данченко, роскосмос, космос - риа наука
Культура, Земля, Москва, Байконур (город), Федор Шехтель, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос
"Роскосмос" сообщил о планах отправить на орбиту чайку с занавеса МХТ имени Чехова