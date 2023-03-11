https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html
Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал
Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал - РИА Новости, 11.03.2023
Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал
Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:02
2023-03-11T03:02
2023-03-11T03:06
экономика
илон маск
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de58b1a1b509d395070ae9d4d2066d45.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на вклад в надежном банке, купить ценные бумаги или недвижимость, открыть счет за рубежом или инвестировать в иностранные активы. "Выберите банк с хорошей репутацией, который защищает ваши средства, предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов", - советует программа. "Многие российские граждане открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России", - говорится в ответе. Правда, отвечая на вопросы, чат-бот указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года. В качестве способов сбережения он также назвал покупку ценных бумаг. "Выберите надежных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на специальных счетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков", - отмечает чат-бот. Приобретение недвижимости, по мнению искусственного интеллекта, тоже может быть хорошей стратегией для сохранения и приумножения капитала. "При этом стоит обратить внимание на законодательство, чтобы защитить свои права и интересы", - уточняет чат-бот. При этом он подчеркнул, что решение о том, где хранить активы, зависит от инвестиционных целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html
https://ria.ru/20230310/dollar-1856912086.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb83eac96beec169358b103c02d34771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, илон маск, технологии, россия
Экономика, Илон Маск, Технологии, Россия
Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал
ChatGPT посоветовал купить ценные бумаги или недвижимость, а также открыть счет за рубежом
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на вклад в надежном банке, купить ценные бумаги или недвижимость, открыть счет за рубежом или инвестировать в иностранные активы.
"Выберите банк с хорошей репутацией, который защищает ваши средства, предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов", - советует программа. "Многие российские граждане открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России", - говорится в ответе.
Глава агентства кибербезопасности США обеспокоена технологией ChatGPT
Правда, отвечая на вопросы, чат-бот указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.
В качестве способов сбережения он также назвал покупку ценных бумаг. "Выберите надежных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на специальных счетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков", - отмечает чат-бот.
Приобретение недвижимости, по мнению искусственного интеллекта, тоже может быть хорошей стратегией для сохранения и приумножения капитала. "При этом стоит обратить внимание на законодательство, чтобы защитить свои права и интересы", - уточняет чат-бот.
При этом он подчеркнул, что решение о том, где хранить активы, зависит от инвестиционных целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют