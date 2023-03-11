https://ria.ru/20230311/chatgpt-1857167023.html

Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал

Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал - РИА Новости, 11.03.2023

Чат-бот ChatGPT дал советы россиянам, как сберечь и приумножить капитал

Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:02

2023-03-11T03:02

2023-03-11T03:06

экономика

илон маск

технологии

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на вклад в надежном банке, купить ценные бумаги или недвижимость, открыть счет за рубежом или инвестировать в иностранные активы. "Выберите банк с хорошей репутацией, который защищает ваши средства, предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов", - советует программа. "Многие российские граждане открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России", - говорится в ответе. Правда, отвечая на вопросы, чат-бот указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года. В качестве способов сбережения он также назвал покупку ценных бумаг. "Выберите надежных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на специальных счетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков", - отмечает чат-бот. Приобретение недвижимости, по мнению искусственного интеллекта, тоже может быть хорошей стратегией для сохранения и приумножения капитала. "При этом стоит обратить внимание на законодательство, чтобы защитить свои права и интересы", - уточняет чат-бот. При этом он подчеркнул, что решение о том, где хранить активы, зависит от инвестиционных целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20230310/chatgpt-1856912787.html

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экономика, илон маск, технологии, россия