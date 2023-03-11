https://ria.ru/20230311/brendy-1857173581.html

Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование

Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование - РИА Новости, 11.03.2023

Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование

Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T05:32

2023-03-11T05:32

2023-03-11T10:11

экономика

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857193147_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_e535a4a4689adbb41141683b2d0cba05.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники российских производителей - например, стиральные машины, - вырос год к году в разы, чуть менее яркая, но схожая динамика и в ряде других категорий - гигиене, презервативах, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, которые есть у РИА Новости. "После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны", - выяснили специалисты. Так, значительный рост популярности в интернете отмечается у китайских телевизоров HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), и Haier (+82%) и узбекских Artel (+244%). При этом отечественные стиральные машины "Бирюса" и Kraft прибавили 183% и 145%, китайские Xiaomi – 41%, Hisense – 73%. "Новые имена на рынке смартфонов – Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%)", - добавляется в исследовании. Кроме того, популярными среди интернет-потребителей в 2022 году стали российские холодильники Aceline (+459%) и Dexp (+71%). Также вырос интерес и к другим отечественным производителям - например, увеличилась популярность культиваторов и газонокосилок "Зубр" и бренда "Ресанта", продающего насосы, генераторы, снегоуборщики и мойки. По словам руководителя отдела аналитики и маркетинга агрегатора Дениса Логанова, российские потребители открывают ранее не известную технику из-за ухода брендов, доминировавших на рынке последние 10-15 лет, а также желая найти доступную альтернативу. "Однако несмотря на повышение интереса к маркам no-name, пока они не выдерживают конкуренцию в абсолютном спросе. ... Определяющими для потребителя все еще являются известность бренда и его репутация, поэтому россияне продолжают покупать то, к чему они привыкли - телевизоры LG, посудомоечные машины Bosch и холодильники Liebherr, несмотря на наплыв на рынок малоизвестных производителей", – указывает Логанов. Интерес за период с января по февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и к другими товарам. "Онлайн-спрос на корма для кошек и собак Best Dinner вырос на 763% и 701% соответственно... Растет также популярность российских производителей косметики и гигиенических товаров: например, вырос онлайн-спрос на шампуни "Невская косметика" (+51%), прокладки "Каждый день" (+63%), дезодоранты "Чистая линия" (+111%), презервативы Visit (+26%)", - заключили в исследовании.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия