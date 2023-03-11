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Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование - РИА Новости, 11.03.2023
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05:32 11.03.2023 (обновлено: 10:11 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/brendy-1857173581.html
Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование
Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование - РИА Новости, 11.03.2023
Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование
Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T05:32
2023-03-11T10:11
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники российских производителей - например, стиральные машины, - вырос год к году в разы, чуть менее яркая, но схожая динамика и в ряде других категорий - гигиене, презервативах, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, которые есть у РИА Новости. "После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны", - выяснили специалисты. Так, значительный рост популярности в интернете отмечается у китайских телевизоров HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), и Haier (+82%) и узбекских Artel (+244%). При этом отечественные стиральные машины "Бирюса" и Kraft прибавили 183% и 145%, китайские Xiaomi – 41%, Hisense – 73%. "Новые имена на рынке смартфонов – Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%)", - добавляется в исследовании. Кроме того, популярными среди интернет-потребителей в 2022 году стали российские холодильники Aceline (+459%) и Dexp (+71%). Также вырос интерес и к другим отечественным производителям - например, увеличилась популярность культиваторов и газонокосилок "Зубр" и бренда "Ресанта", продающего насосы, генераторы, снегоуборщики и мойки. По словам руководителя отдела аналитики и маркетинга агрегатора Дениса Логанова, российские потребители открывают ранее не известную технику из-за ухода брендов, доминировавших на рынке последние 10-15 лет, а также желая найти доступную альтернативу. "Однако несмотря на повышение интереса к маркам no-name, пока они не выдерживают конкуренцию в абсолютном спросе. ... Определяющими для потребителя все еще являются известность бренда и его репутация, поэтому россияне продолжают покупать то, к чему они привыкли - телевизоры LG, посудомоечные машины Bosch и холодильники Liebherr, несмотря на наплыв на рынок малоизвестных производителей", – указывает Логанов. Интерес за период с января по февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и к другими товарам. "Онлайн-спрос на корма для кошек и собак Best Dinner вырос на 763% и 701% соответственно... Растет также популярность российских производителей косметики и гигиенических товаров: например, вырос онлайн-спрос на шампуни "Невская косметика" (+51%), прокладки "Каждый день" (+63%), дезодоранты "Чистая линия" (+111%), презервативы Visit (+26%)", - заключили в исследовании.
https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Отечественные бренды вытесняют прежних лидеров рынка, показало исследование

Price.ru: отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних лидеров с товарного рынка

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПродажа утюгов в гипермаркете "Ашан" в Москве
Продажа утюгов в гипермаркете Ашан в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Продажа утюгов в гипермаркете "Ашан" в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отечественные и дружественные бренды вытесняют прежних зарубежных лидеров с товарного рынка, в январе-феврале спрос в онлайне на некоторые виды техники российских производителей - например, стиральные машины, - вырос год к году в разы, чуть менее яркая, но схожая динамика и в ряде других категорий - гигиене, презервативах, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, которые есть у РИА Новости.
"После ухода многих зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться малоизвестными китайскими, турецкими, узбекскими и российскими брендами. Так, наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны", - выяснили специалисты. Так, значительный рост популярности в интернете отмечается у китайских телевизоров HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), и Haier (+82%) и узбекских Artel (+244%).
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При этом отечественные стиральные машины "Бирюса" и Kraft прибавили 183% и 145%, китайские Xiaomi – 41%, Hisense – 73%. "Новые имена на рынке смартфонов – Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%)", - добавляется в исследовании.
Кроме того, популярными среди интернет-потребителей в 2022 году стали российские холодильники Aceline (+459%) и Dexp (+71%). Также вырос интерес и к другим отечественным производителям - например, увеличилась популярность культиваторов и газонокосилок "Зубр" и бренда "Ресанта", продающего насосы, генераторы, снегоуборщики и мойки.
По словам руководителя отдела аналитики и маркетинга агрегатора Дениса Логанова, российские потребители открывают ранее не известную технику из-за ухода брендов, доминировавших на рынке последние 10-15 лет, а также желая найти доступную альтернативу.
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"Однако несмотря на повышение интереса к маркам no-name, пока они не выдерживают конкуренцию в абсолютном спросе. ... Определяющими для потребителя все еще являются известность бренда и его репутация, поэтому россияне продолжают покупать то, к чему они привыкли - телевизоры LG, посудомоечные машины Bosch и холодильники Liebherr, несмотря на наплыв на рынок малоизвестных производителей", – указывает Логанов.
Интерес за период с января по февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и к другими товарам. "Онлайн-спрос на корма для кошек и собак Best Dinner вырос на 763% и 701% соответственно... Растет также популярность российских производителей косметики и гигиенических товаров: например, вырос онлайн-спрос на шампуни "Невская косметика" (+51%), прокладки "Каждый день" (+63%), дезодоранты "Чистая линия" (+111%), презервативы Visit (+26%)", - заключили в исследовании.
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