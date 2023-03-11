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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

Украинские войска в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:18

2023-03-11T16:18

2023-03-11T22:58

специальная военная операция на украине

старомихайловка

украина

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 – населенный пункт Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

старомихайловка

украина

донецкая народная республика

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старомихайловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия