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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку - РИА Новости, 11.03.2023
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Украинские войска в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:18
2023-03-11T16:18
2023-03-11T22:58
специальная военная операция на украине
старомихайловка
украина
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 – населенный пункт Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
старомихайловка
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РИА Новости
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старомихайловка, украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку