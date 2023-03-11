https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку

Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку - РИА Новости, 11.03.2023

Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку

Окончание рабочей недели оказалось не слишком удачным для американского фондового рынка. Причина — стремительное (в несколько считанных дней) банкротство... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:09

2023-03-11T20:09

2023-03-11T21:15

аналитика

экономика

америка

сша

lehman brothers

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Окончание рабочей недели оказалось не слишком удачным для американского фондового рынка. Причина — стремительное (в несколько считанных дней) банкротство считавшегося до того абсолютно надежным калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB), что потянуло за собой проседание фондовых индексов целых бизнес-секторов.В результате вместо субботне-воскресного отдыха финансовые и бизнес-аналитики по всему миру в данный момент пытаются спрогнозировать, насколько серьезными могут быть последствия, и понять, не является ли закрытие SVB стартовым сигналом к масштабному экономическому кризису, подобно тому как крушение легендарной финансовой компании Lehman Brothers стало отправной точкой для глобального кризиса 2008 года.Поводы проводить параллели действительно имеются. Silicon Valley Bank — самый крупный (17-е место по размеру активов среди американских) банк, обанкротившийся со времен прошлого кризиса. При этом в американской (и глобальной) экономике развиваются настолько нездоровые процессы, что перспективы тяжелейшей рецессии большинством экономистов обсуждаются в формате не "будет или нет", а "когда начнется". С одной стороны, вновь, как и перед 2008 годом, надуты грандиозные пузыри на самых разных рынках: недвижимости, облигаций и так далее. А с другой — западная экономика ныне имеет дело с проблемами, с которыми не сталкивалась настолько давно, что забыла об их существовании: высокая инфляция, разрыв производственных и логистических цепочек, нарастающий дефицит, взвинченный до астрономических размеров долг, быстрое обеднение собственного населения, работа в условиях повышения базовых ставок (стоит помнить: упомянутый безумный долг обслуживается по этим самым ставкам, а это соответствующим бременем ложится на национальный и семейные бюджеты). Здесь же мировая дедолларизация, а также спасший ситуацию в прошлый раз, но ныне исчерпавший свою эффективность и теперь приносящий почти исключительно проблемы механизм количественного смягчения (то бишь работающий на бешеных скоростях печатный станок).В то же время по ряду параметров пока ситуация несколько лучше того, что было, когда рвануло в прошлый раз. Тот же SVB по своему масштабу и влиянию даже близко не стоит с системообразующим мастодонтом, которым был Lehman Brothers: "калифорниец" достаточно нишевый банк, пусть на него и завязаны оказались очень многие финансовые и бизнес-структуры.Однако общие тенденции развития ситуации теперь намного-намного хуже и беспросветнее, чем пятнадцать лет назад.А самое важное в происходящем — к настоящему моменту американская экономика утратила главный ресурс, который был в ее распоряжении. И это вовсе не доллар. Америка потеряла доверие мира к своей экономике, к ее непотопляемости и способности выйти победителем из любого, даже самого тяжелого кризиса. Америка потеряла доверие мира к себе в целом.В результате за пределами западного мира сложился консенсус, что крах нынешней глобальной экономической системы во главе с США неизбежен, причем это вопрос уже вовсе не отдаленного будущего. И ключевых задач теперь две: во-первых, не дать себя схарчить загибающемуся гегемону в отчаянной попытке еще на какой-то отрезок времени продлить свое существование в привычном мире. А во-вторых — успеть по максимуму отвязаться (экономически, финансово, структурно) от обреченной на ликвидацию системы, чтобы не пойти на дно вместе с "Титаником".Так что пока Федеральная резервная система совместно с Белым домом судорожно затыкает дыры в американской экономике, пытаясь оттянуть роковой момент, остальной "нецивилизованный" мир использует это время для собственной подготовки к неизбежному. Ну а станет ли банкротство SVB спусковым крючком, или время еще есть — покажет понедельник.

https://ria.ru/20230311/bank-1857256138.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857257838.html

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аналитика, экономика, америка, сша, lehman brothers