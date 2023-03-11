https://ria.ru/20230311/ssha-1857191181.html

В США закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley

В США закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley - РИА Новости, 11.03.2023

В США закрылся один из крупнейших банков Silicon Valley

В Калифорнии закрылся Silicon Valley Bank (SVB) — он стал самым крупным банком, рухнувшим в США со времен финансового кризиса 2008 года, сообщила Федеральная... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:53

2023-03-11T09:53

2023-03-11T11:08

экономика

сша

калифорния

санта-клара

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. В Калифорнии закрылся Silicon Valley Bank (SVB) — он стал самым крупным банком, рухнувшим в США со времен финансового кризиса 2008 года, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC)."Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим", — говорится в релизе. Все застрахованные депозиты FDIC перевел из SVB в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. "Все застрахованные вкладчики будут иметь полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника", — заявили в корпорации. SVB специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. Восьмого марта банк объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере 1,8 миллиарда долларов. Попытка привлечь капитал в два миллиарда долларов на следующий день закончилась неудачей. Акции SVB обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта — на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.Последний финансовый кризис разразился в США в 2008 году. Катализатором стал начавшийся еще в 2006 году обвал рынка ипотечного кредитования, который привел к краху пятого по величине американского инвестиционного банка Bear Steams, а также двух крупнейших финансовых институтов — Федеральной национальной ипотечной ассоциации (Fannie Mae) и Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита (Freddie Mac). В результате в сентябре 2008 года объявил о несостоятельности один из системообразующих банков США Lehman Brothers. Его история насчитывала на тот момент более 150 лет, а активы оценивались в 639 миллиардов долларов. Это банкротство стало крупнейшим в американской истории и спровоцировало крах финансовых учреждений не только в США, но и в Европе, а финансовый кризис распространился на весь мир.

https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857190546.html

https://ria.ru/20230309/doli-1856882835.html

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санта-клара

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сша, калифорния, санта-клара