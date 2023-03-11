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Белый дом поможет разрешить ситуацию с обанкротившимся SVB, заявили в США
Белый дом поможет разрешить ситуацию с обанкротившимся SVB, заявили в США - РИА Новости, 11.03.2023
Белый дом поможет разрешить ситуацию с обанкротившимся SVB, заявили в США
Белый дом помогает разрешить ситуацию с обанкротившимся Silicon Valley Bank (SVB), сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:19
2023-03-11T23:19
2023-03-11T23:19
экономика
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сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом помогает разрешить ситуацию с обанкротившимся Silicon Valley Bank (SVB), сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. "В последние 48 часов я был на связи с руководством Белого дома и минфина", - говорится в распространенном офисом губернатора заявлении Ньюсома. Он подчеркнул, что чиновники работают "для скорейшей стабилизации ситуации, защиты рабочих мест, накоплений и всей инвестиционной экосистемы". Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
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экономика, калифорния, сша, гэвин ньюсом, джанет йеллен
Экономика, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом, Джанет Йеллен
Белый дом поможет разрешить ситуацию с обанкротившимся SVB, заявили в США
Глава Калифорнии Ньюсом: Белый дом поможет разрешить ситуацию с обанкротившимся SVB
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Белый дом помогает разрешить ситуацию с обанкротившимся Silicon Valley Bank (SVB), сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
"В последние 48 часов я был на связи с руководством Белого дома и минфина", - говорится в распространенном офисом губернатора заявлении Ньюсома.
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
Он подчеркнул, что чиновники работают "для скорейшей стабилизации ситуации, защиты рабочих мест, накоплений и всей инвестиционной экосистемы".
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США
после последнего финансового кризиса.
FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Министр финансов США Джанет Йеллен
в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка Silicon Valley