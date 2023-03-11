https://ria.ru/20230311/bank-1857263701.html
Эксперт: ФРС США предотвратит расползание проблем, вызвавших крах SVB
Эксперт: ФРС США предотвратит расползание проблем, вызвавших крах SVB - РИА Новости, 11.03.2023
Эксперт: ФРС США предотвратит расползание проблем, вызвавших крах SVB
Федеральная резервная система США обладает достаточными ресурсами, чтобы не допустить "расползания" вызвавших крах банка SVB Financial проблем на всю финансовую РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:27
2023-03-11T20:27
2023-03-11T20:42
экономика
калифорния
сша
антон табах
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система США обладает достаточными ресурсами, чтобы не допустить "расползания" вызвавших крах банка SVB Financial проблем на всю финансовую систему, хотя меры могут спровоцировать более высокую инфляцию в стране, прокомментировал РИА Новости, главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. "У ФРС достаточно ресурсов, чтобы пресечь расползание проблемы по сектору: банкам выдадут необходимую ликвидность, но это может привести к более высокой инфляции", - считает аналитик. В целом Табах считает, что пока событие точечно: банк активно играл на долговом рынке и получил большие убытки из-за роста процентных ставок. При этом у него была в основном корпоративная клиентская база с незастраховаными счетами, поэтому как только слухи о плохом положении разнеслись, хватило пары дней, чтобы вкладчики "обескровили" банк, совершив классический набег.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, калифорния, сша, антон табах, федеральная резервная система сша
Экономика, Калифорния, США, Антон Табах, Федеральная резервная система США
Эксперт: ФРС США предотвратит расползание проблем, вызвавших крах SVB
Экономист Табах: ФРС США не допустит расползания проблем, вызвавших крах SVB, по сектору