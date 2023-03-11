https://ria.ru/20230311/bank-1857246385.html

Эксперт: крах банка Silicon Valley не приведет к финансовому кризису

Эксперт: крах банка Silicon Valley не приведет к финансовому кризису - РИА Новости, 11.03.2023

Эксперт: крах банка Silicon Valley не приведет к финансовому кризису

Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) не приведет к системному кризису финансовой системы, считает генеральный директор фирмы Sovereign Wealth... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:10

2023-03-11T18:10

2023-03-11T18:10

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) не приведет к системному кризису финансовой системы, считает генеральный директор фирмы Sovereign Wealth Management Гари Королев. "Закрытие этого банка вряд ли вызовет системный кризис, учитывая, что у регулирующих органов есть план действий в подобных ситуациях после 2008 года", - сказал Королев РИА Новости. Он отметил, что на новостях о закрытии банка росли акции JP Morgan, а значит рынок не считает проблему системной. Королев отметил, что проблемы у банка произошли из-за совета венчурных капиталистов в адрес стартапов Кремниевой долины о выводе средств из банка. "По крайней мере, на данный момент эта проблема кажется изолированной", - сказал эксперт. Он добавил при этом, что SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual времен финансового кризиса. Королев считает, что речь не идет о системной проблеме, а лишь о скоординированных усилиях по выведению из игры банка, который имел дело с криптовалютой. Регуляторы, по словам эксперта, в этой ситуации действуют правильно, и вероятно, ожидали произошедшего. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

https://ria.ru/20221111/birzha-1830945945.html

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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен