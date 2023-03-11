https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

Украинский командующий назвал причину, по которой Киев удерживает Артемовск

Украинский командующий назвал причину, по которой Киев удерживает Артемовск - РИА Новости, 11.03.2023

Украинский командующий назвал причину, по которой Киев удерживает Артемовск

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский считает, что удержание Артемовска помогает киевским властям выиграть время. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:31

2023-03-11T17:31

2023-03-11T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

украина

валерий залужный

юрий луценко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский считает, что удержание Артемовска помогает киевским властям выиграть время. "Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - заявил Сырский. Его слова приводятся в Telegram-канале сухопутных войск Украины. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. При этом ранее два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Кроме того, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В начале марта немецкая газета Bild со ссылкой источники сообщила, что ситуация вокруг Артемовска вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города. Ранее один из украинских военных жаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также передавало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, Киев начал переброску резервов украинских войск под Артемовск. По его словам, "украинские войска проводят ночью переброску резервов с запорожского направления под Артемовск с целью усилить группировку, которая достаточно быстро уничтожается нашими войсками". За город Артемовск продолжают идти ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857185005.html

https://ria.ru/20230311/miny-1857205531.html

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857148809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, киев, украина, валерий залужный, юрий луценко, вооруженные силы украины, донбасс