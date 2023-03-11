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Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина - РИА Новости, 11.03.2023
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10:53 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/arest-1857197654.html
Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина
Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина - РИА Новости, 11.03.2023
Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина
Центральный районный суд Тюмени отправил под арест по 9 мая 33-летнего Алексея Газиева, который, угрожая ножом, захватил в заложники трех сотрудников магазина,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:53
2023-03-11T10:53
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени отправил под арест по 9 мая 33-летнего Алексея Газиева, который, угрожая ножом, захватил в заложники трех сотрудников магазина, сообщает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело заведено о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника (ч. 3 ст. 30, п "и" ч. 2 ст. 105, пп. "в, г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ). "Суд постановил избрать в отношении Газиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 9 мая включительно", - заявил судья Сергей Ходкин. Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подзащитный полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном, активно сотрудничает со следствием. Сам Газиев заявил, что приносит извинения сотрудникам магазина и всем, с кем был груб во время переговоров, против ареста не возражает. Ранее сообщалось, что мужчина в ночь на пятницу в круглосуточном магазине Тюмени взял с витрины нож и захватил в заложники администратора и двух продавцов, последние смогли выйти через запасной ход, а оставшегося освободили и задержали захватчика сотрудники СОБР Росгвардии совместно с полицией. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян, "с фигурантом дела была проведена проверка показаний на месте, изъята запись с камер видеонаблюдения магазина. В ближайшее время следователем будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и ряд других, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего".
https://ria.ru/20230216/arest-1852394142.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина

В Тюмени суд арестовал мужчину, захватившего в заложники трех сотрудников магазина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени отправил под арест по 9 мая 33-летнего Алексея Газиева, который, угрожая ножом, захватил в заложники трех сотрудников магазина, сообщает корреспондент РИА Новости.
Уголовное дело заведено о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника (ч. 3 ст. 30, п "и" ч. 2 ст. 105, пп. "в, г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ).
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"Суд постановил избрать в отношении Газиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 9 мая включительно", - заявил судья Сергей Ходкин.
Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подзащитный полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном, активно сотрудничает со следствием. Сам Газиев заявил, что приносит извинения сотрудникам магазина и всем, с кем был груб во время переговоров, против ареста не возражает.
Ранее сообщалось, что мужчина в ночь на пятницу в круглосуточном магазине Тюмени взял с витрины нож и захватил в заложники администратора и двух продавцов, последние смогли выйти через запасной ход, а оставшегося освободили и задержали захватчика сотрудники СОБР Росгвардии совместно с полицией.
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян, "с фигурантом дела была проведена проверка показаний на месте, изъята запись с камер видеонаблюдения магазина. В ближайшее время следователем будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и ряд других, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего".
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