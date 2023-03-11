https://ria.ru/20230311/arest-1857197654.html

Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина

Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина - РИА Новости, 11.03.2023

Суд арестовал тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина

Центральный районный суд Тюмени отправил под арест по 9 мая 33-летнего Алексея Газиева, который, угрожая ножом, захватил в заложники трех сотрудников магазина,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:53

2023-03-11T10:53

2023-03-11T10:53

происшествия

россия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени отправил под арест по 9 мая 33-летнего Алексея Газиева, который, угрожая ножом, захватил в заложники трех сотрудников магазина, сообщает корреспондент РИА Новости. Уголовное дело заведено о покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника (ч. 3 ст. 30, п "и" ч. 2 ст. 105, пп. "в, г, ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ). "Суд постановил избрать в отношении Газиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - по 9 мая включительно", - заявил судья Сергей Ходкин. Адвокат обвиняемого сообщила, что ее подзащитный полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном, активно сотрудничает со следствием. Сам Газиев заявил, что приносит извинения сотрудникам магазина и всем, с кем был груб во время переговоров, против ареста не возражает. Ранее сообщалось, что мужчина в ночь на пятницу в круглосуточном магазине Тюмени взял с витрины нож и захватил в заложники администратора и двух продавцов, последние смогли выйти через запасной ход, а оставшегося освободили и задержали захватчика сотрудники СОБР Росгвардии совместно с полицией. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян, "с фигурантом дела была проведена проверка показаний на месте, изъята запись с камер видеонаблюдения магазина. В ближайшее время следователем будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и ряд других, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего".

https://ria.ru/20230216/arest-1852394142.html

https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, тюмень, тюменская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)