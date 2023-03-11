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Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции - РИА Новости, 11.03.2023
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Шоубиз
 
18:28 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/aktrisy-1857063334.html
Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции
Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции - РИА Новости, 11.03.2023
Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции
Индустрия развлечений в Турции растет каждый год невероятными темпами и набирает поклонников как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:28
2023-03-11T18:28
шоубиз
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звезды
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кино и сериалы
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Индустрия развлечений в Турции растет каждый год невероятными темпами и набирает поклонников как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России. Зрителям нравятся фильмы и сериалы, а еще горячие актрисы, смотря на которых невозможно оторваться от экрана. А от каких? Рассказываем о пяти самых красивых и привлекательных турецких звездах.Ханде ЭрчелСамая популярная турецкая актриса, а еще модель, звезда соцсетей и экс мисс Турция.В свои 29 лет Ханде буквально правит индустрией развлечений в родной стране и успешно завоевывает внимание поклонников в других. В России актрису полюбили за роль обаятельной упрямицы Эды Йылдыз в ромкоме "Постучись в мою дверь" и ее коронную фразу: "Я ненавижу тебя, Серкан Болат!"В личной жизни у актрисы кипят страсти не меньше, чем у ее героинь. Так, ее недолгое время связывали романтические отношения с Керемом Бюрсином — исполнителем роли Серкана в "Постучись в мою дверь". Сейчас Ханде встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи, из-за чего переживают ее фанаты. Ведь Хакан, по словам источников, тот еще сердцеед. Фахрие ЭвдженНемецко-турецкая актриса и модель известна работой в сериалах "Листопад" и "Королек — птичка певчая", а еще невероятной внешностью. Так, в 2017 году Фахрие попала в первую десятку самых красивых женщин мира по версии портала Buzznet. Неудивительно, что перед ней не устоял один из главных секс-символов Турции — актер Бурак Озчивит, ставший впоследствии ее мужем.Мелиса ДонгельЕй всего 23 года. Но Мелиса уже является одним из самых знаменитых лиц турецкого экрана и одной из самых красивых женщин страны. Нежная и хрупкая блондинка получила известность благодаря роли в драме "Запретная любовь". Тогда миллионы зрителей обратили внимание на зеленые глаза и стройную фигуру актрисы, а продюсеры стали часто приглашать Донгель в свои проекты. Среди наиболее успешных — сериалы "Постучись в мою дверь" и "Любовь. Разум. Месть". В свободное от съемок время актриса любит поиграть в волейбол, покататься на коньках или отправиться с друзьями к морю, о чем рассказывает в своей соцсети. Туба БюйюкюстюнНаиболее известна участием в фильме "Экзамен" и телесериале "Аси". Вытянутое лицо актрисы с красивым точеным подбородком, которое обрамляют локоны густых длинных волос, покорило ее поклонников со всего мира.В обычной жизни Туба — любящая и заботливая мама. Она воспитывает двух близняшек Майю и Топрак (11 лет), которые родились в браке с актером Онуром Сайлаком. Увы, союз оказался неудачным. Супруги развелись летом 2017 года. Эсра БилгичЗвезда исторического эпоса "Возрождение: Эртугрул" покорила миллионы телезрителей не только актерским талантом. Выразительные глаза Эсры завораживают, а фигура "песочные часы" у кого-то вызывает зависть, но у большинства восторг.В 2017 году актриса вышла замуж за футболиста Гекхана Тере. Свидетелями на свадьбе были президент Турции Реджеп Эрдоган и его супруга. Однако спустя несколько лет брак Эсры распался.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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шоу-бизнес, турция, звезды, знаменитости, кино и сериалы
Шоубиз, Шоу-бизнес, Турция, звезды, Знаменитости, Кино и сериалы
Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции

Пять горячих и красивых актрис турецких сериалов и фильмов, которые покорили весь мир

© Иллюстрация РИА НовостиТурецкие актрисы
Турецкие актрисы - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Иллюстрация РИА Новости
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Индустрия развлечений в Турции растет каждый год невероятными темпами и набирает поклонников как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России. Зрителям нравятся фильмы и сериалы, а еще горячие актрисы, смотря на которых невозможно оторваться от экрана. А от каких? Рассказываем о пяти самых красивых и привлекательных турецких звездах.

Ханде Эрчел

Самая популярная турецкая актриса, а еще модель, звезда соцсетей и экс мисс Турция.
© MF Yapim (2020 – 2021)Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
© MF Yapim (2020 – 2021)
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
В свои 29 лет Ханде буквально правит индустрией развлечений в родной стране и успешно завоевывает внимание поклонников в других. В России актрису полюбили за роль обаятельной упрямицы Эды Йылдыз в ромкоме "Постучись в мою дверь" и ее коронную фразу: "Я ненавижу тебя, Серкан Болат!"
В личной жизни у актрисы кипят страсти не меньше, чем у ее героинь. Так, ее недолгое время связывали романтические отношения с Керемом Бюрсином — исполнителем роли Серкана в "Постучись в мою дверь". Сейчас Ханде встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи, из-за чего переживают ее фанаты. Ведь Хакан, по словам источников, тот еще сердцеед.

Фахрие Эвджен

Немецко-турецкая актриса и модель известна работой в сериалах "Листопад" и "Королек — птичка певчая", а еще невероятной внешностью.
© Tim's Productions (2013 – 2014)Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" (2013-2014 годы)
Кадр из сериала Королёк — птичка певчая (2013 – 2014)
© Tim's Productions (2013 – 2014)
Кадр из сериала "Королек — птичка певчая" (2013-2014 годы)
Так, в 2017 году Фахрие попала в первую десятку самых красивых женщин мира по версии портала Buzznet. Неудивительно, что перед ней не устоял один из главных секс-символов Турции — актер Бурак Озчивит, ставший впоследствии ее мужем.

Мелиса Донгель

Ей всего 23 года. Но Мелиса уже является одним из самых знаменитых лиц турецкого экрана и одной из самых красивых женщин страны.
© No 9 Productions (2021)Кадр из сериала "Любовь. Разум. Месть"
Кадр из сериала Любовь. Разум. Месть
© No 9 Productions (2021)
Кадр из сериала "Любовь. Разум. Месть"
Нежная и хрупкая блондинка получила известность благодаря роли в драме "Запретная любовь". Тогда миллионы зрителей обратили внимание на зеленые глаза и стройную фигуру актрисы, а продюсеры стали часто приглашать Донгель в свои проекты. Среди наиболее успешных — сериалы "Постучись в мою дверь" и "Любовь. Разум. Месть".
В свободное от съемок время актриса любит поиграть в волейбол, покататься на коньках или отправиться с друзьями к морю, о чем рассказывает в своей соцсети.

Туба Бюйюкюстюн

Наиболее известна участием в фильме "Экзамен" и телесериале "Аси".
© AP Photo / Invision/Amy SussmanТурецкая актриса Туба Бюйкюстюн на 46 Международной церемонии вручения премии "Эмми"
Турецкая актриса Туба Бюйкюстюн на 46-й международной церемонии вручения премии Эмми - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Invision/Amy Sussman
Турецкая актриса Туба Бюйкюстюн на 46 Международной церемонии вручения премии "Эмми"
Вытянутое лицо актрисы с красивым точеным подбородком, которое обрамляют локоны густых длинных волос, покорило ее поклонников со всего мира.
В обычной жизни Туба — любящая и заботливая мама. Она воспитывает двух близняшек Майю и Топрак (11 лет), которые родились в браке с актером Онуром Сайлаком. Увы, союз оказался неудачным. Супруги развелись летом 2017 года.

Эсра Билгич

Звезда исторического эпоса "Возрождение: Эртугрул" покорила миллионы телезрителей не только актерским талантом.
© Tekden Film (2014)Кадр из сериала "Возрождение: Эртугрул"
Кадр из сериала Воскресший Эртугрул
© Tekden Film (2014)
Кадр из сериала "Возрождение: Эртугрул"
Выразительные глаза Эсры завораживают, а фигура "песочные часы" у кого-то вызывает зависть, но у большинства восторг.
В 2017 году актриса вышла замуж за футболиста Гекхана Тере. Свидетелями на свадьбе были президент Турции Реджеп Эрдоган и его супруга. Однако спустя несколько лет брак Эсры распался.
 
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