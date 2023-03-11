https://ria.ru/20230311/aktrisy-1857063334.html

Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции

Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции - РИА Новости, 11.03.2023

Знойные брюнетки и нежные блондинки: пять самых горячих актрис Турции

Индустрия развлечений в Турции растет каждый год невероятными темпами и набирает поклонников как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:28

2023-03-11T18:28

2023-03-11T18:28

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Индустрия развлечений в Турции растет каждый год невероятными темпами и набирает поклонников как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в России. Зрителям нравятся фильмы и сериалы, а еще горячие актрисы, смотря на которых невозможно оторваться от экрана. А от каких? Рассказываем о пяти самых красивых и привлекательных турецких звездах.Ханде ЭрчелСамая популярная турецкая актриса, а еще модель, звезда соцсетей и экс мисс Турция.В свои 29 лет Ханде буквально правит индустрией развлечений в родной стране и успешно завоевывает внимание поклонников в других. В России актрису полюбили за роль обаятельной упрямицы Эды Йылдыз в ромкоме "Постучись в мою дверь" и ее коронную фразу: "Я ненавижу тебя, Серкан Болат!"В личной жизни у актрисы кипят страсти не меньше, чем у ее героинь. Так, ее недолгое время связывали романтические отношения с Керемом Бюрсином — исполнителем роли Серкана в "Постучись в мою дверь". Сейчас Ханде встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи, из-за чего переживают ее фанаты. Ведь Хакан, по словам источников, тот еще сердцеед. Фахрие ЭвдженНемецко-турецкая актриса и модель известна работой в сериалах "Листопад" и "Королек — птичка певчая", а еще невероятной внешностью. Так, в 2017 году Фахрие попала в первую десятку самых красивых женщин мира по версии портала Buzznet. Неудивительно, что перед ней не устоял один из главных секс-символов Турции — актер Бурак Озчивит, ставший впоследствии ее мужем.Мелиса ДонгельЕй всего 23 года. Но Мелиса уже является одним из самых знаменитых лиц турецкого экрана и одной из самых красивых женщин страны. Нежная и хрупкая блондинка получила известность благодаря роли в драме "Запретная любовь". Тогда миллионы зрителей обратили внимание на зеленые глаза и стройную фигуру актрисы, а продюсеры стали часто приглашать Донгель в свои проекты. Среди наиболее успешных — сериалы "Постучись в мою дверь" и "Любовь. Разум. Месть". В свободное от съемок время актриса любит поиграть в волейбол, покататься на коньках или отправиться с друзьями к морю, о чем рассказывает в своей соцсети. Туба БюйюкюстюнНаиболее известна участием в фильме "Экзамен" и телесериале "Аси". Вытянутое лицо актрисы с красивым точеным подбородком, которое обрамляют локоны густых длинных волос, покорило ее поклонников со всего мира.В обычной жизни Туба — любящая и заботливая мама. Она воспитывает двух близняшек Майю и Топрак (11 лет), которые родились в браке с актером Онуром Сайлаком. Увы, союз оказался неудачным. Супруги развелись летом 2017 года. Эсра БилгичЗвезда исторического эпоса "Возрождение: Эртугрул" покорила миллионы телезрителей не только актерским талантом. Выразительные глаза Эсры завораживают, а фигура "песочные часы" у кого-то вызывает зависть, но у большинства восторг.В 2017 году актриса вышла замуж за футболиста Гекхана Тере. Свидетелями на свадьбе были президент Турции Реджеп Эрдоган и его супруга. Однако спустя несколько лет брак Эсры распался.

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шоу-бизнес, турция, звезды, знаменитости, кино и сериалы