https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html

В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль

В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль - РИА Новости, 11.03.2023

В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль

Климатические активисты Extinction Rebellion в субботу блокировали автомагистраль A12 в Гааге, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:42

2023-03-11T15:42

2023-03-11T15:42

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion в субботу блокировали автомагистраль A12 в Гааге, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли с акцией протеста на автомагистраль A12 в Гааге, заблокировав движение. Они протестуют против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Сообщается, что дорога перекрыта для всех транспортных средств в обоих направлениях. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Утром полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов. Организация Extinction Rebellion ожидает участия около 2800 человек в блокаде трассы. Ранее мэр Гааги не исключил, что может использовать военную технику для подавления протестов фермеров и климатических активистов 11 марта. В субботу в Гааге также пройдёт демонстрация по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FGF).

https://ria.ru/20230310/protest-1857129010.html

https://ria.ru/20230221/derevo-1853437023.html

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