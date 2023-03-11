https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html
В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль
В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль - РИА Новости, 11.03.2023
В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль
Климатические активисты Extinction Rebellion в субботу блокировали автомагистраль A12 в Гааге, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:42
2023-03-11T15:42
2023-03-11T15:42
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Климатические активисты Extinction Rebellion в субботу блокировали автомагистраль A12 в Гааге, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли с акцией протеста на автомагистраль A12 в Гааге, заблокировав движение. Они протестуют против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Сообщается, что дорога перекрыта для всех транспортных средств в обоих направлениях. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Утром полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов. Организация Extinction Rebellion ожидает участия около 2800 человек в блокаде трассы. Ранее мэр Гааги не исключил, что может использовать военную технику для подавления протестов фермеров и климатических активистов 11 марта. В субботу в Гааге также пройдёт демонстрация по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FGF).
https://ria.ru/20230310/protest-1857129010.html
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в мире, гаага, нидерланды
В мире, Гаага, Нидерланды
В Гааге климатические активисты блокировали автомагистраль
NOS: климатические активисты Extinction Rebellion блокировали автомагистраль A12 в Гааге
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости.
Климатические активисты Extinction Rebellion в субботу блокировали автомагистраль A12 в Гааге, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)
.
В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли с акцией протеста на автомагистраль A12 в Гааге, заблокировав движение. Они протестуют против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых.
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Сообщается, что дорога перекрыта для всех транспортных средств в обоих направлениях.
На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Утром полиция и муниципалитет предупредили, что такая блокада запрещена, и призвали демонстрантов переместиться в другой район. Мэр Гааги Ян ван Занен дал разрешение применить водометы для разгона активистов.
Организация Extinction Rebellion ожидает участия около 2800 человек в блокаде трассы.
Ранее мэр Гааги не исключил, что может использовать военную технику для подавления протестов фермеров и климатических активистов 11 марта.
В субботу в Гааге также пройдёт демонстрация по призыву фермерской организации Farmers Defense Force (FGF).
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