https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции - РИА Новости, 11.03.2023
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции
Бывшего министра финансов Греции, лидера парламентской партии МЕРА25 (Diem25) Яниса Варуфакиса в пятницу вечером жестоко избили в ресторане в районе Экзархия в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:28
2023-03-11T01:28
2023-03-11T01:52
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Бывшего министра финансов Греции, лидера парламентской партии МЕРА25 (Diem25) Яниса Варуфакиса в пятницу вечером жестоко избили в ресторане в районе Экзархия в Афинах, сообщила партия. Правительство Греции осудило нападение. "Некоторое время назад секретарь МЕРА25 Янис Варуфакис стал жертвой дерзкого фашистского нападения головорезов-провокаторов. Секретарь МЕРА25 собрался в ресторане "Янтес" (место, которое он часто посещает) с однопартийцами Diem25 со всей Европы, когда небольшая группа головорезов вошла в ресторан в буйном настроении, крича "выходи, мерзавец, подписавший меморандумы (с кредиторами)", - говорится в сообщении партии. По ее сообщению, Янис Варуфакис встал, чтобы обратиться к ним, но бандиты тут же ответили насилием и жестоко избили секретаря партии. Партия отмечает, что сегодняшний эпизод заставляет задумается о тех, кто целенаправленно распространяет ложные и клеветнические слухи. Варуфакис был против подписания меморандумов с тройкой кредиторов в период острого финансового кризиса. По этим соглашениям Греция получила кредиты для спасения экономики в обмен на политику затягивания поясов и резкого сокращения расходов, что привело к снижению уровня жизни в стране. Официальный представитель правительства Яннис Иконому осудил нападение на политика. Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что Варуфакис был доставлен в больницу "Евангелизмос" для оказания первой помощи, врачи диагностировали перелом носа. В больницу прибыли и сотрудники полиции государственной безопасности, сообщило АМНА. Варуфакис был министром финансов в первом левом правительстве Греции в январе-июле 2015 года и стал одним из самых харизматичных и ярких политиков. Он был главным переговорщиком Греции с клубом международных кредиторов. По их же требованию и по просьбе тогдашнего премьер-министра Алексиса Ципраса он ушел в отставку - чтобы не мешать Ципрасу вести переговоры с Еврогруппой. Варуфакис раздражал европейских министров финансов открытой критикой Еврогруппы. В Греции он пользовался большой популярностью, хотя многие обвиняли его в популизме и неумении находить компромиссы с партнерами по переговорам. Некоторые политики считают, что его популизм обошелся Греции в 100 миллиардов евро. За пять месяцев переговоров в 2015 году стороны не смогли решить множество спорных вопросов, и Греция под сильным давлением и под угрозой полного банкротства вынуждена была согласиться со всеми ультимативными требованиями кредиторов и подписать третью программу помощи, по которой в обмен на кредиты она повышала налоги, сокращала пенсии и зарплаты, увольняла госслужащих.
https://ria.ru/20230308/miting-1856604864.html
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в мире, греция, афины, европа, янис варуфакис, алексис ципрас, еврогруппа
В мире, Греция, Афины, Европа, Янис Варуфакис, Алексис Ципрас, Еврогруппа
В Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции
В районе Экзархия в Афинах жестоко избили экс-министра финансов Греции Варуфакиса
АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Бывшего министра финансов Греции, лидера парламентской партии МЕРА25 (Diem25) Яниса Варуфакиса в пятницу вечером жестоко избили в ресторане в районе Экзархия в Афинах, сообщила партия.
Правительство Греции осудило нападение.
В Афинах после митинга произошли беспорядки
"Некоторое время назад секретарь МЕРА25 Янис Варуфакис стал жертвой дерзкого фашистского нападения головорезов-провокаторов. Секретарь МЕРА25 собрался в ресторане "Янтес" (место, которое он часто посещает) с однопартийцами Diem25 со всей Европы
, когда небольшая группа головорезов вошла в ресторан в буйном настроении, крича "выходи, мерзавец, подписавший меморандумы (с кредиторами)", - говорится в сообщении партии.
По ее сообщению, Янис Варуфакис встал, чтобы обратиться к ним, но бандиты тут же ответили насилием и жестоко избили секретаря партии.
Партия отмечает, что сегодняшний эпизод заставляет задумается о тех, кто целенаправленно распространяет ложные и клеветнические слухи.
Варуфакис был против подписания меморандумов с тройкой кредиторов в период острого финансового кризиса. По этим соглашениям Греция получила кредиты для спасения экономики в обмен на политику затягивания поясов и резкого сокращения расходов, что привело к снижению уровня жизни в стране.
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Официальный представитель правительства Яннис Иконому осудил нападение на политика.
«
"Мы однозначно и безоговорочно осуждаем нападение на секретаря МЕРА25 Варуфакиса. В нашей демократии нет места для хулиганства, и любая форма насилия недопустима. Греческая полиция сделает все необходимое, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что Варуфакис был доставлен в больницу "Евангелизмос" для оказания первой помощи, врачи диагностировали перелом носа.
В больницу прибыли и сотрудники полиции государственной безопасности, сообщило АМНА.
Варуфакис был министром финансов в первом левом правительстве Греции в январе-июле 2015 года и стал одним из самых харизматичных и ярких политиков. Он был главным переговорщиком Греции с клубом международных кредиторов. По их же требованию и по просьбе тогдашнего премьер-министра Алексиса Ципраса
он ушел в отставку - чтобы не мешать Ципрасу вести переговоры с Еврогруппой
. Варуфакис раздражал европейских министров финансов открытой критикой Еврогруппы. В Греции он пользовался большой популярностью, хотя многие обвиняли его в популизме и неумении находить компромиссы с партнерами по переговорам. Некоторые политики считают, что его популизм обошелся Греции в 100 миллиардов евро.
За пять месяцев переговоров в 2015 году стороны не смогли решить множество спорных вопросов, и Греция под сильным давлением и под угрозой полного банкротства вынуждена была согласиться со всеми ультимативными требованиями кредиторов и подписать третью программу помощи, по которой в обмен на кредиты она повышала налоги, сокращала пенсии и зарплаты, увольняла госслужащих.
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