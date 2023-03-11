https://ria.ru/20230311/abilimpiks-1857202432.html

Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс"

Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 11.03.2023

Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс"

Министр просвещения России Сергей Кравцов на деловой встрече с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Аль-Фаляси предложил... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T11:50

2023-03-11T11:50

2023-03-11T11:50

образование - общество

оаэ

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на деловой встрече с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Аль-Фаляси предложил сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе в чемпионате среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", говорится на сайте Минпросвещения РФ. Министр посетил с рабочей поездкой Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретился с министром образования ОАЭ Ахмедом Аль-Фаляси и генеральным директором Управления знаний и развития человеческого потенциала Дубая Абдуллой Аль-Карамом и обсудил возможности развития и укрепления взаимодействия двух стран в сфере образования. "Министр просвещения предложил талантливым и одаренным детям из ОАЭ, изучающим русский язык, посетить Всероссийский детский центр "Орленок". Он также выступил с предложением выстроить сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству и чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кравцов пригласил Аль-Фаляси принять летом участие в Международном форуме министров образования, который состоится в Казани. Министр образования ОАЭ, в свою очередь, заявил о желании посетить Россию, чтобы познакомиться с "нюансами развития системы образования" и изучить опыт подготовки детей по предметам естественно-научного профиля в РФ.

https://ria.ru/20221219/abilimpiks-1839639075.html

https://realty.ria.ru/20230310/kravtsov-1856955837.html

оаэ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, оаэ, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)