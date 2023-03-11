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Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 11.03.2023
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11:50 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/abilimpiks-1857202432.html
Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс"
Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 11.03.2023
Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс"
Министр просвещения России Сергей Кравцов на деловой встрече с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Аль-Фаляси предложил... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:50
2023-03-11T11:50
образование - общество
оаэ
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на деловой встрече с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Аль-Фаляси предложил сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе в чемпионате среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", говорится на сайте Минпросвещения РФ. Министр посетил с рабочей поездкой Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретился с министром образования ОАЭ Ахмедом Аль-Фаляси и генеральным директором Управления знаний и развития человеческого потенциала Дубая Абдуллой Аль-Карамом и обсудил возможности развития и укрепления взаимодействия двух стран в сфере образования. "Министр просвещения предложил талантливым и одаренным детям из ОАЭ, изучающим русский язык, посетить Всероссийский детский центр "Орленок". Он также выступил с предложением выстроить сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству и чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кравцов пригласил Аль-Фаляси принять летом участие в Международном форуме министров образования, который состоится в Казани. Министр образования ОАЭ, в свою очередь, заявил о желании посетить Россию, чтобы познакомиться с "нюансами развития системы образования" и изучить опыт подготовки детей по предметам естественно-научного профиля в РФ.
https://ria.ru/20221219/abilimpiks-1839639075.html
https://realty.ria.ru/20230310/kravtsov-1856955837.html
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образование - общество, оаэ, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, ОАЭ, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов пригласил ОАЭ принять участие в чемпионате "Абилимпикс"

Министр просвещения Кравцов предложил детям из ОАЭ поучаствовать в чемпионате "Абилимпикс"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов на деловой встрече с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмедом Аль-Фаляси предложил сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе в чемпионате среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", говорится на сайте Минпросвещения РФ.
Министр посетил с рабочей поездкой Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретился с министром образования ОАЭ Ахмедом Аль-Фаляси и генеральным директором Управления знаний и развития человеческого потенциала Дубая Абдуллой Аль-Карамом и обсудил возможности развития и укрепления взаимодействия двух стран в сфере образования.
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"Министр просвещения предложил талантливым и одаренным детям из ОАЭ, изучающим русский язык, посетить Всероссийский детский центр "Орленок". Он также выступил с предложением выстроить сотрудничество по участию в чемпионатах по профессиональному мастерству и чемпионатах по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кравцов пригласил Аль-Фаляси принять летом участие в Международном форуме министров образования, который состоится в Казани. Министр образования ОАЭ, в свою очередь, заявил о желании посетить Россию, чтобы познакомиться с "нюансами развития системы образования" и изучить опыт подготовки детей по предметам естественно-научного профиля в РФ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Кравцов предложил сотрудничать с ОАЭ в рамках строительства школ
Вчера, 11:46
 
Образование - ОбществоОАЭРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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