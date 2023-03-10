https://ria.ru/20230310/zhkkh-1856960643.html
Ростовский экс-министр ЖКХ получил срок за злоупотребление полномочиями
Ростовский экс-министр ЖКХ получил срок за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 10.03.2023
Ростовский экс-министр ЖКХ получил срок за злоупотребление полномочиями
Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по делу о... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:03
2023-03-10T12:03
2023-03-10T12:03
коррупция
жкх
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. В ходе слушания уголовного дела гособвинитель просил суд назначить Майеру пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сторона защиты - оправдать его. "Приговором суда Майер признан виновным... Ему назначено окончательное наказание в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функцией представителя власти, сроком на три года", - сказал представитель пресс-службы. По данным суда, нарушения Майера касались реализации проектов благоустройства общественных территорий в Ростовской области. Так, в 2018-2019 годах Майер "создал искусственные условия для финансирования проекта" по строительству парка на улице Вересаева, зная, что внебюджетные средства для реализации первого этапа работ привлечены не были, а их финансирование за счет бюджетных средств незаконно. В результате на эти работы из федерального и областного бюджета было выделено в общей сложности почти 47,2 миллиона рублей. Кроме того, по информации суда, Майер создал такие же искусственные условия для финансирования проекта по благоустройству парка в городе Зверево, зная, что объект не принимал участие в конкурсе проектов общественных территорий, что делало его финансирование незаконным. На объект было выделено более 44,4 миллиона рублей. Майер работал на должности министра ЖКХ области с 2016 года, в марте 2020 года он покинул этот пост по собственному желанию после отчета областного министерства ЖКХ об итогах работы за пять лет. В декабре того же года экс-министр был задержан.
https://ria.ru/20230309/chita-1856657306.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, жкх, ростовская область, ростов-на-дону, зверево, россия, происшествия
Коррупция, ЖКХ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Зверево, Россия, Происшествия
Ростовский экс-министр ЖКХ получил срок за злоупотребление полномочиями
Ростовский экс-министр ЖКХ получил более трех лет колонии за злоупотребление полномочиями
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
В ходе слушания уголовного дела гособвинитель просил суд назначить Майеру пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сторона защиты - оправдать его.
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"Приговором суда Майер признан виновным... Ему назначено окончательное наказание в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функцией представителя власти, сроком на три года", - сказал представитель пресс-службы.
По данным суда, нарушения Майера касались реализации проектов благоустройства общественных территорий в Ростовской области.
Так, в 2018-2019 годах Майер "создал искусственные условия для финансирования проекта" по строительству парка на улице Вересаева, зная, что внебюджетные средства для реализации первого этапа работ привлечены не были, а их финансирование за счет бюджетных средств незаконно. В результате на эти работы из федерального и областного бюджета было выделено в общей сложности почти 47,2 миллиона рублей.
Кроме того, по информации суда, Майер создал такие же искусственные условия для финансирования проекта по благоустройству парка в городе Зверево
, зная, что объект не принимал участие в конкурсе проектов общественных территорий, что делало его финансирование незаконным. На объект было выделено более 44,4 миллиона рублей.
Майер работал на должности министра ЖКХ области с 2016 года, в марте 2020 года он покинул этот пост по собственному желанию после отчета областного министерства ЖКХ об итогах работы за пять лет. В декабре того же года экс-министр был задержан.
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