https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html
Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник
Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник - РИА Новости, 10.03.2023
Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник
Продление зерновой сделки на неограниченный срок на данный момент не обсуждается, это отдельная инициатива, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:39
2023-03-10T11:39
2023-03-10T11:39
специальная военная операция на украине
экономика
россия
турция
зерновая сделка
украина
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АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Продление зерновой сделки на неограниченный срок на данный момент не обсуждается, это отдельная инициатива, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил ранее, что украинские власти выполняют всё, что согласовано с ООН по зерновой сделке, и потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Срок действия сделки заканчивается 18 марта. "Это различные инициативы, сейчас об этом речи не идет", - сказал собеседник агентства, в ответ на просьбу корреспондента агентства прокомментировать намерения Киева о продлении сделки на неограниченный срок. На этой неделе в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы", действие которой истекает 18 марта. Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230310/sdelka-1856930467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, зерновая сделка, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Турция, зерновая сделка, Украина
Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник
Продление зерновой сделки на неограниченный срок на данный момент не обсуждается
АНКАРА, 10 мар – РИА Новости. Продление зерновой сделки на неограниченный срок на данный момент не обсуждается, это отдельная инициатива, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил ранее, что украинские власти выполняют всё, что согласовано с ООН
по зерновой сделке, и потому настаивают на ее продлении на неограниченный срок. Срок действия сделки заканчивается 18 марта.
Киев захотел продления зерновой сделки на неограниченный срок
"Это различные инициативы, сейчас об этом речи не идет", - сказал собеседник агентства, в ответ на просьбу корреспондента агентства прокомментировать намерения Киева о продлении сделки на неограниченный срок.
На этой неделе в ходе визита в Киев генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул "исключительную важность продления черноморской зерновой инициативы", действие которой истекает 18 марта. Он отметил, что экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и цен на продукты питания.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.