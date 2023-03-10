https://ria.ru/20230310/zemletryasenie-1857017749.html

Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч - РИА Новости, 10.03.2023

Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:20

2023-03-10T14:20

2023-03-10T14:46

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган."Катастрофа века так или иначе сказалась на жизни порядка 14 миллионов граждан в 10 провинциях. В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан", - заявил Эрдоган, выступая после подписания указа о проведении всеобщих выборов 14 мая.По его словам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч. Власти планируют в течение года построить порядка 244 тысяч новых многоквартирных домов и 75 тысяч сельских домов для пострадавших.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган