https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html

Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку

Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку - РИА Новости, 10.03.2023

Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку

Американскую журналистку Кэндис Оуэнс возмутило желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения "Оскара". Своим мнением она... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:58

2023-03-10T19:58

2023-03-10T20:37

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американскую журналистку Кэндис Оуэнс возмутило желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения "Оскара". Своим мнением она поделилась в Twitter."Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — заявила Оуэнс, комментируя новость.Пользователи Twitter разделили мнение журналистки по поводу поведения украинского лидера, припомнив его актерское прошлое."В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актер для них", — заметил первый."Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитера не допускаются", — напомнил комментатор."Он хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" — поинтересовался другой."Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — поделился своим мнением еще один читатель."Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актера в политическом реалити-шоу", — сыронизировал пятый.Накануне издание Variety сообщило, что Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар". Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857095757.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, twitter, оскар (премия)