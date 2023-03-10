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Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку - РИА Новости, 10.03.2023
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19:58 10.03.2023 (обновлено: 20:37 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку
Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку - РИА Новости, 10.03.2023
Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку
Американскую журналистку Кэндис Оуэнс возмутило желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения "Оскара". Своим мнением она... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:58
2023-03-10T20:37
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
twitter
оскар (премия)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американскую журналистку Кэндис Оуэнс возмутило желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения "Оскара". Своим мнением она поделилась в Twitter."Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — заявила Оуэнс, комментируя новость.Пользователи Twitter разделили мнение журналистки по поводу поведения украинского лидера, припомнив его актерское прошлое."В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актер для них", — заметил первый."Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитера не допускаются", — напомнил комментатор."Он хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" — поинтересовался другой."Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — поделился своим мнением еще один читатель."Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актера в политическом реалити-шоу", — сыронизировал пятый.Накануне издание Variety сообщило, что Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар". Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, twitter, оскар (премия)
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Twitter, Оскар (премия)
Выходка Зеленского с "Оскаром" возмутила американскую журналистку

Журналистка Оуэнс возмутилась планом президента Украины Зеленского выступить на "Оскаре"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американскую журналистку Кэндис Оуэнс возмутило желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на церемонии вручения "Оскара". Своим мнением она поделилась в Twitter.
"Мне кажется, что Зеленский хочет, чтобы мы его ненавидели. Это работает", — заявила Оуэнс, комментируя новость.
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Пользователи Twitter разделили мнение журналистки по поводу поведения украинского лидера, припомнив его актерское прошлое.
"В прошлом году они тоже отказали ему. Видимо, он недостаточно хороший актер для них", — заметил первый.
"Причина: номинанты должны быть одеты в костюм или смокинг, свитера не допускаются", — напомнил комментатор.
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"Он хотел получить награду за лучшую мужскую роль?" — поинтересовался другой.
"Он мог бы стать одним из номинантов за лучшую драматическую игру. Хотя вряд ли он смог бы победить, играет он так себе", — поделился своим мнением еще один читатель.
"Если он хочет появиться, то академия должна открыть категорию за лучшее выступление актера в политическом реалити-шоу", — сыронизировал пятый.
Накануне издание Variety сообщило, что Зеленскому второй год подряд не позволили выступить на церемонии вручения премии "Оскар". Отмечается, что президент Украины получил отказ на фоне снижения у жителей США интереса к поддержке Киева.
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