https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856932131.html

В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения

В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения - РИА Новости, 10.03.2023

В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения

Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:26

2023-03-10T10:26

2023-03-10T10:26

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

тьерри мариани

киев

европарламент

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью "Известиям". "Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению", — сказал Мариани.По его словам, это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека грозят спровоцировать мировую войну."Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции", — заключил он. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html

https://ria.ru/20230310/udar-1856895854.html

франция

украина

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в мире, франция, украина, владимир зеленский, тьерри мариани, киев, европарламент