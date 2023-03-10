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В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856932131.html
В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения
В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения - РИА Новости, 10.03.2023
В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения
Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:26
2023-03-10T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
владимир зеленский
тьерри мариани
киев
европарламент
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью "Известиям". "Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению", — сказал Мариани.По его словам, это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека грозят спровоцировать мировую войну."Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции", — заключил он. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230310/putin-1856915833.html
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франция
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в мире, франция, украина, владимир зеленский, тьерри мариани, киев, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Тьерри Мариани, Киев, Европарламент
В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения

Депутат ЕП Мариани: президент Украины Зеленский хочет втянуть Европу в конфликт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью "Известиям".

"Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению", — сказал Мариани.
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По его словам, это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека грозят спровоцировать мировую войну.

"Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции", — заключил он.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийТьерри МарианиКиевЕвропарламент
 
 
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