В Европарламенте объяснили, как Зеленский попытается избежать поражения
Депутат ЕП Мариани: президент Украины Зеленский хочет втянуть Европу в конфликт
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в конфликт европейские народы из-за опасения, что Киев проиграет, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью "Известиям".
"Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению", — сказал Мариани.
"Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению", — сказал Мариани.
По его словам, это не первый случай в истории, когда амбиции одного человека грозят спровоцировать мировую войну.
"Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции", — заключил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
"Вот почему я по-прежнему убежден, что наилучшим решением для прекращения конфликта, как это предлагает депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, — проведение мирной конференции", — заключил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.