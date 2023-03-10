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В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856926229.html
В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь
В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь - РИА Новости, 10.03.2023
В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому сдаться России, чтобы спасти свою жизнь, так как для Запада он уже стал... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:04
2023-03-10T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому сдаться России, чтобы спасти свою жизнь, так как для Запада он уже стал "отработанным материалом". "Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления, тем самым спасти свою жизнь. Ведь для Запада, которому он служит, сам Зеленский стал отработанным материалом и тем самым мавром, сделавшим свое дело", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому стоит прислушаться к добрым советам, ведь таких преференций и шанса его западные спонсоры точно не дадут.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Россия
В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь

Шеремет назвал Зеленского отработанным материалом для Запада и посоветовал сдаться России

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому сдаться России, чтобы спасти свою жизнь, так как для Запада он уже стал "отработанным материалом".
"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления, тем самым спасти свою жизнь. Ведь для Запада, которому он служит, сам Зеленский стал отработанным материалом и тем самым мавром, сделавшим свое дело", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому стоит прислушаться к добрым советам, ведь таких преференций и шанса его западные спонсоры точно не дадут.
«
"Западные хозяева Зеленского, как у них практикуется, попросту шлепнут его за углом и попытаются во всем как обычно обвинить Россию", - сказал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Больше не марионетка. Чем Зеленский напугал Запад
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФУкраинаРоссия
 
 
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