https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1856926229.html

В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь

В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь - РИА Новости, 10.03.2023

В Госдуме посоветовали Зеленскому сдаться России, чтобы спасти жизнь

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому сдаться России, чтобы спасти свою жизнь, так как для Запада он уже стал... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:04

2023-03-10T10:04

2023-03-10T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850781809_794:0:3072:1282_1920x0_80_0_0_950c9158e637557491721f51a141c9dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому сдаться России, чтобы спасти свою жизнь, так как для Запада он уже стал "отработанным материалом". "Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец. Поэтому очень ему рекомендую сдаться российским властям и ответить по всей строгости закона за все свои преступления, тем самым спасти свою жизнь. Ведь для Запада, которому он служит, сам Зеленский стал отработанным материалом и тем самым мавром, сделавшим свое дело", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому стоит прислушаться к добрым советам, ведь таких преференций и шанса его западные спонсоры точно не дадут.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, украина, россия