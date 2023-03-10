https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html

Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину - РИА Новости, 10.03.2023

Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину

Западные страны близки к тому, чтобы начать всерьез обсуждать возможность отправки войск союзников на территорию Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:23

2023-03-10T20:23

2023-03-10T23:07

в мире

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ласло кевер

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 10 мар — РИА Новости. Западные страны близки к тому, чтобы начать всерьез обсуждать возможность отправки войск союзников на территорию Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины. Так что я должен сказать, что <...> мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война. Вероятность этого растет со дня на день", — считает политик.По его словам, западные лидеры болеют "военной лихорадкой". Орбан обвинил их в отправке на Украину все более опасного оружия, отметив, что сейчас на повестке дня стоит передача истребителей, хотя раньше эта тема считалась запретной.В середине февраля венгерский премьер сравнил европейские страны с "лунатиками на крыше", которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он, в частности, предупреждал, что оказываемая киевским властям помощь может в конечном счете обернуться отправкой "миротворческих войск".Как подчеркивал спикер парламента республики Ласло Кевера, некоторые государства ЕС и НАТО передали Украине вооружения на 60 миллиардов долларов, что сделало их участниками конфликта.В начале марта прошлого года Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие и военную технику ВСУ. Глава МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится таким образом обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, поскольку поставки через эту территорию стали бы законной военной целью.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230310/oborona-1857113900.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

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