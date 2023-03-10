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Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России - РИА Новости, 10.03.2023
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15:28 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html
Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России
Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России - РИА Новости, 10.03.2023
Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России
Запад решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:28
2023-03-10T15:28
россия
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "...В отношении России употребляется предельно агрессивные выражения... Но и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных санкциях, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота (на Украине - ред.), - воспринимается ими как "Это есть наш последний и решительный бой"", - сказал Лавров в ходе программы "Большая игра", запись которой МИД РФ разместил в своем телеграм-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html
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россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России

Лавров: Запад хочет вести гибридную войну против России не на жизнь, а на смерть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"...В отношении России употребляется предельно агрессивные выражения... Но и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных санкциях, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота (на Украине - ред.), - воспринимается ими как "Это есть наш последний и решительный бой"", - сказал Лавров в ходе программы "Большая игра", запись которой МИД РФ разместил в своем телеграм-канале.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
10 февраля, 00:05
 
РоссияСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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