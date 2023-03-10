https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html

Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России

Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России - РИА Новости, 10.03.2023

Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России

Запад решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:28

2023-03-10T15:28

2023-03-10T15:28

россия

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Запад решил, что гибридная война против России должна идти не на жизнь, а на смерть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "...В отношении России употребляется предельно агрессивные выражения... Но и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных санкциях, беспрецедентных санкциях, показывают, что Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть. Вот эта гибридная война, которая готовилась задолго до прошлого года, сразу после госпереворота (на Украине - ред.), - воспринимается ими как "Это есть наш последний и решительный бой"", - сказал Лавров в ходе программы "Большая игра", запись которой МИД РФ разместил в своем телеграм-канале. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

https://ria.ru/20230210/lavrov-1850993770.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)