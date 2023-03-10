https://ria.ru/20230310/zaes-1856937871.html

Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа

Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа - РИА Новости, 10.03.2023

Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа

Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:43

2023-03-10T10:43

2023-03-10T10:43

в мире

киев

росэнергоатом

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Мы всё время живём в ожидании этих провокаций. То, что они не стреляют - это для нас не основание расслабляться. Потому что они могут начать стрелять в любой момент. Я наблюдаю эту ситуацию с конца июня", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, росэнергоатом