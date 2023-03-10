https://ria.ru/20230310/zaes-1856937871.html
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа - РИА Новости, 10.03.2023
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа
Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:43
2023-03-10T10:43
2023-03-10T10:43
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киев
росэнергоатом
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Мы всё время живём в ожидании этих провокаций. То, что они не стреляют - это для нас не основание расслабляться. Потому что они могут начать стрелять в любой момент. Я наблюдаю эту ситуацию с конца июня", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, росэнергоатом
В мире, Киев, Росэнергоатом
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: на ЗАЭС ожидают провокаций со стороны ВСУ