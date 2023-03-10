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Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа - РИА Новости, 10.03.2023
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10:43 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zaes-1856937871.html
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа - РИА Новости, 10.03.2023
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа
Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:43
2023-03-10T10:43
в мире
киев
росэнергоатом
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Мы всё время живём в ожидании этих провокаций. То, что они не стреляют - это для нас не основание расслабляться. Потому что они могут начать стрелять в любой момент. Я наблюдаю эту ситуацию с конца июня", - сказал собеседник агентства.
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в мире, киев, росэнергоатом
В мире, Киев, Росэнергоатом
Персонал ЗАЭС находится в постоянном ожидании провокаций, заявил Карчаа

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: на ЗАЭС ожидают провокаций со стороны ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Персонал Запорожской атомной электростанции и концерн "Росэнергоатом" находятся в постоянном ожидании провокаций со стороны Киева, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Мы всё время живём в ожидании этих провокаций. То, что они не стреляют - это для нас не основание расслабляться. Потому что они могут начать стрелять в любой момент. Я наблюдаю эту ситуацию с конца июня", - сказал собеседник агентства.
Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Росэнергоатом предупредил о рисках для ЗАЭС из-за провокаций Киева
Вчера, 10:10
 
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