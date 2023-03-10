https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html

Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023

Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:30

2023-03-10T10:30

2023-03-10T10:30

киев

росэнергоатом

магатэ

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Обычно у ротации срок - месяц, ну плюс-минус несколько дней. Если следовать этому графику, то ротация должна произойти в начале апреля. Проблем с ротацией до этого не было. Проблемы были с минувшей ротацией. Соответственно, сказать точно, будет ротация в срок или они опять попытаются сорвать смену - очень сложно", - сказал Карчаа.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, росэнергоатом, магатэ, безопасность