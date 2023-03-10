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Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
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10:30 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:30
2023-03-10T10:30
киев
росэнергоатом
магатэ
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Обычно у ротации срок - месяц, ну плюс-минус несколько дней. Если следовать этому графику, то ротация должна произойти в начале апреля. Проблем с ротацией до этого не было. Проблемы были с минувшей ротацией. Соответственно, сказать точно, будет ротация в срок или они опять попытаются сорвать смену - очень сложно", - сказал Карчаа.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html
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киев, росэнергоатом, магатэ, безопасность
Киев, Росэнергоатом, МАГАТЭ, Безопасность
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Росэнергоатом": ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на апрель

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Обычно у ротации срок - месяц, ну плюс-минус несколько дней. Если следовать этому графику, то ротация должна произойти в начале апреля. Проблем с ротацией до этого не было. Проблемы были с минувшей ротацией. Соответственно, сказать точно, будет ротация в срок или они опять попытаются сорвать смену - очень сложно", - сказал Карчаа.
Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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КиевРосэнергоатомМАГАТЭБезопасность
 
 
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