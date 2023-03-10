https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T10:30
2023-03-10T10:30
2023-03-10T10:30
киев
росэнергоатом
магатэ
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Обычно у ротации срок - месяц, ну плюс-минус несколько дней. Если следовать этому графику, то ротация должна произойти в начале апреля. Проблем с ротацией до этого не было. Проблемы были с минувшей ротацией. Соответственно, сказать точно, будет ротация в срок или они опять попытаются сорвать смену - очень сложно", - сказал Карчаа.
https://ria.ru/20230310/zaes-1856927947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, росэнергоатом, магатэ, безопасность
Киев, Росэнергоатом, МАГАТЭ, Безопасность
Карчаа рассказал о планах ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
"Росэнергоатом": ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на ЗАЭС запланирована на апрель
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Очередная ротация сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции запланирована на начало апреля, но Киев может сорвать смену специалистов, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Обычно у ротации срок - месяц, ну плюс-минус несколько дней. Если следовать этому графику, то ротация должна произойти в начале апреля. Проблем с ротацией до этого не было. Проблемы были с минувшей ротацией. Соответственно, сказать точно, будет ротация в срок или они опять попытаются сорвать смену - очень сложно", - сказал Карчаа.
Росэнергоатом предупредил о рисках для ЗАЭС из-за провокаций Киева