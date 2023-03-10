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Карчаа: Киев полгода игнорировал предложения по безопасности по ЗАЭС
Карчаа: Киев полгода игнорировал предложения по безопасности по ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
Карчаа: Киев полгода игнорировал предложения по безопасности по ЗАЭС
Киев игнорировал предложения по безопасности от миссии МАГАТЭ вокруг Запорожской атомной электростанции по указаниям Запада, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:43
2023-03-10T09:43
2023-03-10T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
магатэ
росэнергоатом
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Киев игнорировал предложения по безопасности от миссии МАГАТЭ вокруг Запорожской атомной электростанции по указаниям Запада, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Они (власти Украины – ред.) шесть с лишним месяцев игнорировали пакет предложений, согласованный российской стороной с МАГАТЭ. В результате процесс не сдвигался. (Глава МАГАТЭ) Гросси пытался своей челночной методикой ведения переговоров что-то изменить, но не получалось, потому что у Украины сценарий писан уж точно не в МАГАТЭ. И цели всего того, что вытворяет Запад, - это не помощь Украине и не спасение демократии, как они вещают. У них цель - Российская Федерация, что нас нужно умножить на ноль, нам нужно нанести максимальный ущерб, поэтому вся история вокруг этого", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Карчаа: Киев полгода игнорировал предложения по безопасности по ЗАЭС
Карчаа: Киев игнорировал предложения по безопасности от МАГАТЭ по ЗАЭС по указаниям Запада