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"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
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08:47 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/zaes-1856913453.html
"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС
"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023
"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС
Заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны ВС РФ не соответствуют действительности,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T08:47
2023-03-10T08:47
специальная военная операция на украине
происшествия
росэнергоатом
запорожская аэс
энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны ВС РФ не соответствуют действительности, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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происшествия, росэнергоатом, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Энергодар
"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

Советник Карчаа опроверг обвинения Киева в нарушении Россией энергоснабжения ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны ВС РФ не соответствуют действительности, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
«
"Причин много может быть: состояние высоких линий электропередач, состояние технического оборудования, включая его износ. Это серьезная причина, которая должна устанавливаться специалистами. Но никакого анализа произведено не было. Мы туда добраться тоже не можем по понятным причинам", - сказал собеседник агентства.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря 2022, 09:09
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Обстрелы Запорожской АЭСПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРосэнергоатомЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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