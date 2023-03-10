https://ria.ru/20230310/zaes-1856913453.html

"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС - РИА Новости, 10.03.2023

"Росэнергоатом" опроверг обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

Заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны ВС РФ не соответствуют действительности,... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T08:47

2023-03-10T08:47

2023-03-10T08:47

специальная военная операция на украине

происшествия

росэнергоатом

запорожская аэс

энергодар

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Заявления Киева о нарушении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции якобы в результате обстрела со стороны ВС РФ не соответствуют действительности, заявил РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230309/zaes-1856797852.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, росэнергоатом, запорожская аэс, энергодар