https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857139141.html

СМИ нашли противоречия в словах властей ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

СМИ нашли противоречия в словах властей ФРГ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ нашли противоречия в словах властей ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

Журналисты на пятничном брифинге кабинета министров Германии обратили внимание, что правительство ранее назвало неподтверждаемыми данными тезисы журналиста... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T20:17

2023-03-10T20:17

2023-03-10T20:17

в мире

джо байден

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Журналисты на пятничном брифинге кабинета министров Германии обратили внимание, что правительство ранее назвало неподтверждаемыми данными тезисы журналиста Сеймура Херша о причастности США к теракту на "Северных потоках", а в случае с сообщениями СМИ о причастности к диверсии некой проукраинской группировки таких однозначных оценок избегает. Ранее ряд немецких СМИ сообщил, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины, в то время как New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка. Спикера кабинета министров ФРГ Кристиану Хоффманн спросили, как Берлин оценивает данные сообщения СМИ, особенно учитывая тот факт, что в феврале Хоффман сообщила, что у Германии "нет данных, подтверждающих тезисы" Херша о взрывах на газопроводах. "Канцлер принял к сведению текущие репортажи – так же как и статью Хёрша", - ответила Хоффман. Она в очередной раз указала на то, что по всем вопросам о терактах на Северных Потоках журналистам следует обращаться к главному прокурору, ответственному за расследование. Журналисты во второй раз указали ей на её же слова в феврале, но спикер снова не стала давать прямых ответов. В связи с текущими сообщениями СМИ она заявила, что канцлер и правительство рады, что в расследовании прослеживается прогресс, особенно учитывая то, что многие критики исходили из того, что этого не удастся достичь. "Но это же примечательно, что при первых сообщениях господина Херша, федеральное правительство в вашем лице сообщало, что вам ничего подобного неизвестно. Разве вопрос, было ли вам сейчас что-то известно, не оправданный?", - спросил один из представителей СМИ. И на этот вопрос Хоффман снова ответила, что с вопросами следует обращаться в прокуратуру. "Сообщения в СМИ опираются на расследование, а эти расследования в компетенции прокурора", - подчеркнула она. Беседа транслировалась на сайте правительства. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.

https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html

https://ria.ru/20230309/ignor-1856839072.html

https://ria.ru/20230309/rassledovaniya-1856750302.html

https://ria.ru/20230310/podryv-1856995214.html

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в мире, джо байден, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"